Dell обновила линейку рабочих станций Precision

Dell Technologies представила новые мобильные рабочие станции, оснащенные новейшими процессорами, графикой нового поколения, новыми вариантами дисплеев и обеспечивающие увеличенное время автономной работы. Новинки дают клиентам возможность работать и творить, где бы они ни находились.

Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечную рабочую станцию Precision в корпусе 1U, которые предлагают выдающуюся производительность и доступность в небольшом и компактном форм-факторе.

Все рабочие станции Dell Precision сертифицированы независимыми поставщиками программного обеспечения (ISV) и оснащены программным обеспечением Dell Precision Optimizer – интеллектуальным решением, которое автоматически настраивает параметры системы, чтобы получить оптимальную производительность рабочей станции для более быстрой и эффективной работы.

«Линейка рабочих станций серии Precision – это творчество и работа без ограничений. Сегодня пользователи мобильны, как никогда ранее, и наши клиенты выбирают рабочие станции Dell для обеспечения максимальной производительности своих критически важных рабочих процессов независимо от того, где работают их сотрудники, – отметил Том Тобул (Tom Tobul), вице-президент и генеральный директор Dell Коммерческие продукты. – Включая в себя новейшие компоненты и интеллектуальные функции, такие как Dell Precision Optimizer, наши новые рабочие станции созданы для опытных пользователей и позволяют им развивать инновации и заниматься творчеством».

Компактный дизайн новых мобильных рабочих станций серий 5000 и 7000 позволяет не жертвовать мобильностью, чтобы создавать контент и обрабатывать данные в поездке. Сочетание экстремального времени автономной работы, мощных конфигураций процессоров и емких вариантов хранения данных означает, что пользователи могут оставаться на связи и работать над своими критически важными проектами, где бы они ни находились. Когда пользователи покидают свои рабочие места, можно больше не опасаться снижения их производительности.

Самая тонкая и легкая 15-дюймовая мобильная рабочая станция Dell Precision 5540 весом от 1,77 кг оснащена процессорами Intel Xeon E или восьмиядерными процессорами Intel Core 9 поколения. Профессиональная графика представлена графическим процессором NVIDIA Quadro T2000 (4 ГБ).

Модель Precision 5540 воплощает дизайн, благодаря которому удалось вписать 15,6-дюймовый дисплей InfinityEdge в 14-дюймовый корпус , а хранилище емкостью до 4 ТБ и до 64 ГБ оперативной памяти означает, что вы можете быстро и легко обрабатывать и хранить большие 3D-изображения, видео и мультимедийные файлы. Редакторы, дизайнеры и фотографы, для которых важны мельчайшие детали картинки, также получат выгоду от впечатляющих коэффициентов контрастности, сенсорных возможностей и качества изображения UHD, поддержки дисплеем100% цветовой гаммой Adobe или от нового OLED-дисплея со 100% цветовой гаммой DCI-P3.

Старшая модель, мобильная рабочая станция Dell Precision 7540, является самой мощной 15-дюймовой мобильной рабочей станцией Dell. Она оснащается различными типами дисплеев с диагональю 15,6 дюйма, включая дисплей UHD HDR 400, а также поддерживает разрешение до 8K и воспроизводит контент HDR через один Display Port 1.4.

Несмотря на компактный форм-фактор, это устройство является самой маленькой мобильной рабочей станцией Dell для поддержки приложений виртуальной реальности (VR) и задач искусственного интеллекта. Она обладает производительностью, необходимой для самых требовательных рабочих нагрузок. Предназначенная для пользователей со значительными объемами данных и контента для обработки, модель Precision 7540 способна ускорить «тяжелые» рабочие процессы за счет оснащения оперативной памятью SuperSpeed с частотой до 3200 МГц или ОЗУ впечатляющей емкости – до 128 ГБ памяти ECC с частотой 2666 МГц.

Для клиентов, работа которых требует еще большего погружения, Dell Technologies предлагает новую рабочую станцию Dell Precision 7740 с 17,3-дюймовым экраном. Это самая мощная масштабируемая мобильная рабочая станция Dell, выполненная из высококачественных материалов и профессиональных компонентов, доступная в версиях с превосходным покрытием из алюминия или углеродного волокна Titan Grey. Поддержка виртуальной реальности и задач искусственного интеллекта поможет пользователям воплотить в жизнь самые сложные и насыщенные графикой идеи, будь то смелые архитектурные проекты или автомобиль будущего. Рабочая станция Precision 7740 позволит пользователям раздвинуть границы науки и инноваций, обеспечивая эффективную работу приложений и создавая новые правила игры на поле машинного обучения и ИИ.

Precision 7740 может обладает вычислительной мощностью стационарной рабочей станции, кроме того линейка приобрела новейшие 8-ядерные процессоры Intel Xeon E и процессоры Intel Core 9 поколения. Модель 7740 поставляется с 128 ГБ оперативной памяти ECC и накопителем PCIe SSD большой емкости (до 8 ТБ). Новейшая графика NVIDIA Quadro RTX обеспечивает трассировку лучей в реальном времени с графическим ускорением на основе ИИ. Дополнительные опции включают видеокарту AMD Radeon Pro следующего поколения. Предлагаются версии с различными вариантами дисплеев, включая новый 17,3-дюймовый дисплей UltraSharp UHD IGZO с 100% цветовой гаммой Adobe.

Принимая во внимание растущие угрозы кибербезопасности, стоечные рабочие станции Dell Precision предлагают безопасный удаленный доступ к приложениям и помогают сохранять интеллектуальную собственность в надежном центре обработки данных. Офисы с ограниченным пространством также могут выиграть от перемещения рабочей станции в ЦОД. Монтируемая в стойку модель Dell Precision 3930 станет отличным решением для клиентов, работающих в сложных средах приложений, таких как интерактивное проектирование и рабочие нагрузки для анализа больших наборов данных. Самая мощная в мире рабочая станция в корпусе 1U для установки в стойку обеспечивает высокую масштабируемость в компактном форм-факторе по доступной цене. Теперь она оснащается процессорами Intel Xeon E или Intel Core 9-го поколения, предлагает до 128 ГБ оперативной памяти и профессиональную графическую карту NVIDIA Quadro или AMD Radeon Pro двойной ширины мощностью 295 Вт.

Рабочие станции Dell Precision 3630 и 3431 следующего поколения оптимизируют рабочее пространство без ущерба для функциональности. Эти системы в напольном исполнении ускорят рабочие процессы и сократят время отклика за счет памяти ECC (или без ECC) с частотой 2666 МГц емкостью до 128 ГБ или 64 ГБ соответственно. Обе версии предлагают масштабируемые варианты хранения, идеально подходящие для растущего бизнеса или для тех, кому необходимо со временем расширять свои технологические решения. Рабочая станция Precision 3630 предлагает до 16 ГБ видеопамяти с графикой Quadro P5000. Пользователям также доступна графическая карта AMD Radeon Pro WX7100. Обладающие сертификатами Dell Reliable Memory Technology (RMT) и ISV, напольные рабочие станции сконструированы с защитой от возможных сбоев и с учетом защиты инвестиций в программное обеспечение.

«Благодаря новым мобильным рабочим станциям Dell Precision опытные пользователи больше не привязаны к своим рабочим местам, – сказал Боб Петт (Bob Pette), вице-президент по профессиональной визуализации NVIDIA. – Благодаря возможностям искусственного интеллекта и трассировки лучей графических процессоров NVIDIA Quadro RTX пользователи рабочих станций Precision могут управлять самыми сложными данными и требовательными графическими нагрузками из любого места – для лучшей совместной работы, эффективности и творчества».

Все рабочие станции будут предлагать несколько вариантов операционной системы, включая Windows 10 Pro, Red Hat и Ubuntu Linux и другие. Мобильные рабочие станции Dell Precision 5540, 7540 и 7740 станут доступны на Dell.com с начала июля. Рабочая станция Dell Precision 3630 Tower будет доступна на сайте Dell.com с середины июля. Рабочая станция Dell Precision 3431 Tower будет доступна на сайте Dell.com с июня. Стоечная рабочая станция Dell Precision 3930 будет доступна на Dell.com с середины июля.