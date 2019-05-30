Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro

Dell Technologies в рамках выставки Computex 2019 представила новинки линейки серии XPS и всех основных серий Inspiron и Vostro, отвечающие требованиям современных пользователей и малого бизнеса.

Линейка XPS от Dell пополнилась новыми XPS 13 2-в-1, заново спроектированными и более производительными, чем компьютеры предыдущего поколения.Дисплей InfinityEdge в формате 16:10 теперь предлагает качество картинки по всему полю экрана и увеличенную на 7% область просмотра. Веб-камера Dell для ноутбуков в ответ на пожелания клиентов теперь расположена на верхней рамке. Новый дисплей с опциями FHD+ и UHD+ предлагает улучшенные точность цветопередачи и разрешение, обеспечивая высокую точность деталей и четкость изображения, а сертифицированная в соответствии с HDR400 панель UHD+ и Dolby Vision позволят насладиться контентом HDR.

Благодаря добавлению дисплея Eyesafe, Dell удалось снизить потенциально опасное излучение синего света, сохранив при этом цветовую гамму. Компания заключила партнерское соглашение с Eyesafe для интеллектуального управления светом, чтобы избирательно уменьшать вредный синий свет и рассеивать его по всему световому спектру.

Разработчикам также удалось увеличить производительность новых ПК за счет перехода с ранее используемой безвентиляторной на активно охлаждаемую 15-ваттную конструкцию. Это позволило в 2,5 раза поднять производительность по сравнению с предыдущим поколением ПК.

XPS 13 2-в-1 – это первый ноутбук Dell с процессорами Intel Core 10 поколения, обладающий адаптивной производительностью на основе новейшей технологии Intel Dynamic Tuning, которая изменяет мощность процессора в соответствии с рабочей нагрузкой. Корпорация Dell заново разработала систему теплоотвода, чтобы охладить высокопроизводительный процессор. При этом корпус ПК 2-в-1 в целом на 8% тоньше, чем в предыдущем поколении ПК.

Новый дизайн ПК сочетает в себе мастерство изготовления и материалы премиум-класса, в том числе алюминий машинной обработки с полированными боковыми стенками, черное углеродное волокно или белые тканые подкладки для рук из стекловолокна, а также стекло Gorilla Glass 5. Dell также выделила все самое важное: сенсорную панель большего размера, клавиатуру MagLev на всю длину корпуса и использовала новую продуманную конструкцию петель. В результате ПК сочетает в себе исключительно удобный пользовательский интерфейс и прекрасный дизайн при удивительно компактных размерах.

Флагман Dell и один из самых маленьких 15,6-дюймовых ноутбуков XPS 15 теперь предлагают еще большую вычислительную мощность благодаря новейшим процессорам Intel Core 9 поколения – до 8-ядерных i9 – и графике NVIDIA GeForce GTX 1650. Это позволяет создателям контента получить еще более высокие скорости на всех уровнях, будь то графический дизайн, фотография или музыка.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем UltraSharp 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge, который обеспечивает высокую яркость, насыщенный цвет и точную передачу деталей, позволяя создателям контента эффективно работать с самыми сложными проектами. XPS 15 будет впервые в линейке XPS предлагать опцию OLED с самоподсвечивающимися пикселями, которые полностью отключаются для достижения идеального черного цвета и значительно более высокой контрастности, поэтому контент буквально оживает с более широкой цветовой гаммой (100% DCI-P3) и захватывающей детализацией, особенно в темных сценах. Дисплей 4K в сочетании с контентом Dolby Vision позволяет передавать яркие сцены в 40 раз ярче, а черные – в 10 раз темнее, создавая изображение самого четкого качества.

Добавление Killer AX1650 на базе набора микросхем Intel WiFi 6 обеспечивает почти в 3 раза большую пропускную способность в «шумной» среде, чем ПК предыдущего поколения. В сочетании с 64 ГБ памяти и PCIe SSD емкостью 2 ТБ, а также длительным временем автономной работы, потребители получают высокопроизводительное, не имеющее аналогов устройство.

XPS 15 поставляется с инновационной камерой для ноутбука в верхней рамке экрана, не жертвуя при этом дисплеем InfinityEdge. Разработчики также уделили внимание дизайну продукта, использовав высококачественные материалы, в том числе обработанный на ЧПУ алюминий, углеродное волокно и стекло Gorilla Glass, чтобы создать прочный, но при этом один из самых компактных 15,6-дюймовых ноутбуков в своем классе.

Новая линейка Dell Inspiron включает в себя ряд новых универсальных ноутбуков 2-в-1 и моноблоков (AIO) со свежим дизайном, новыми функциями и ценами. Теперь каждый пользователь может найти то, что соответствует его потребностям и позволяет раскрыть свой потенциал.

Новый Inspiron 15 7000 – это сверхлегкий ноутбук, при создании которого приоритетом была высокая производительность. Он оснащен процессорами класса Intel Core H 9 поколения (до 8 ядер), до 16 ГБ памяти DDR4 и двумя накопителя SSD NVMe, а также новейшей графической картой NVIDIA GTX 1650. Это высокопроизводительный ноутбук для повседневного использования и творческих проектов. Его легкий корпус сделан из магниевого сплава, но обеспечивает жесткость и стабильность традиционного алюминия. Кнопка питания и сканер отпечатков пальцев встроены в клавиатуру, что позволило разместить в более компактной системе полноразмерную цифровую клавиатуру. Новая функция Adaptive Thermals в Inspiron 15 7000 определяет, находится ли ноутбук на коленях или на столе, и соответствующим образом корректирует температурные профили. Наряду с двойными трубками системы теплоотвода, вентиляторами и петлями, все компоненты конструкции работают так, чтобы поддерживать в системе нужный температурный режим, отводя тепло с помощью скрытых вентиляционных отверстий в петлях. Все это позволило создать тонкую и легкую конструкцию без ущерба для производительности ПК.

Dell представила новый ноутбук Inspiron 13 5000, который сочетает в себе 13-дюймовый дисплей с тонким и легким дизайном и мобильной широкополосной связью. Это компаньон для активного, подвижного образа жизни. Dell сосредоточилась на создании эстетики с алюминиевой отделкой, узкими краями и тонкой рамкой сенсорной панели, а также с современными цветами, в том числе прохладным цветом «платиновое серебро» и успокаивающим «сиреневый лед». Кроме того, пользователи могут выполнять работу или смотреть свои любимые шоу, где бы они ни находились, даже без подключения к WiFi, с помощью опционального мобильного широкополосного доступа* и слота для карт Micro SIM.

Тонкий Inspiron 7000 2-в-1, теперь предлагается как с 13-дюймовым, так и с 15-дюймовым дисплеями. Этот первый в мире ПК 2-в-1 с полноразмерным гнездом для пера в петлях уже доступен для заказа во всем мире.

Dell анонсировала два новых полностью переработанных многофункциональных устройства – моноблоки Inspiron 24 5000 AIO и Inspiron 27 7000 AIO. Новинки оснащены дисплеями InfinityEdge с диагоналями 23,8 или 27 дюймов и разрешением FHD 1080p, ярким и четким изображением и выдвижной веб-камерой. У обоих ПК под экраном находится саундбар, который направляет акустическую энергию динамиков в сторону слушателя, а технология Dell Cinema AIO обеспечивают захватывающее звуковое впечатление. Dell использовала вместо традиционных подставок новые, в «телевизионном» стиле. Это упрощает установку ПК и создает более аккуратный и эстетичный вешний вид, позволяя пользователям перемещать клавиатуру под дисплеем.

Оба моноблока доступны в нескольких вариантах отделки с согласованными по цвету стойками и сеткой динамиков. Гармоничный стиль и высокая производительность благодаря процессорам Next Gen Intel Core i3, i5 или i7 и опциональной дискретной графике NVIDIA MX 110 делают компьютеры Inspiron AIO надежными, простыми и доступными по цене устройствами.

Два свежих дополнения к линейке Dell Vostro ориентированы на нужды предпринимателей, зачастую располагающих ограниченными ресурсами. Новый Vostro 13 5000 является самым тонким ПК в линейке Vostro и оснащен передовой технологией видеоконференцсвязи, что делает его идеальным ноутбуком для пользователей, которым необходимо участвовать в совещаниях и встречах из любой точки мира.

Новый Vostro 15 7000 предлагает новейшие 6-ядерные процессоры Intel серии H, графическую карту NVIDIA GeForce GTX 1650 и опции хранения с возможностью расширения до трех накопителей – для малых предприятий, которым для выполнения работы требуется высокопроизводительная система.

«Мы очень рады вернуться на площадку Computex, чтобы еще раз продемонстрировать исключительные инновации, которыми мы начали этот год на выставке CES 2019, – отметил Рэй Ва (Ray Wah), старший вице-президент Dell и генеральный менеджер группы продуктов для потребителей и малого бизнеса. – Мы всегда прислушиваемся к потребностям клиентов, и поэтому создали еще более компактные решения с утонченным дизайном, безупречно отработанными деталями и высокой производительностью. Эти качества отличают каждое из представленных новых устройств».

Новый Dell XPS 13 2-в-1 будет доступен в июле. Dell XPS 15 будет доступен для покупки в ближайшие недели. Dell Inspiron 13 5000 уже можно приобрести. Dell Inspiron 15 7000 уже можно приобрести. Dell Inspiron 11 3000 2-в-1 можно приобрести с 10 июня. Dell Inspiron 24 5000 AIO и Dell Inspiron 27 7000 AIO доступны с 26 июля. Dell Vostro 13 5000 и Vostro 15 7000 уже доступны.