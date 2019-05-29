В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей

Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте представил проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением». Документ разработан при участии РВК и Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ) и в настоящий момент выносится на публичное обсуждение.

Разработанный стандарт определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием. Отличительной особенностью данного протокола является высокая энергоэффективность, возможность передачи данных на большие расстояния, способность поддерживать двунаправленную связь, а также гибкая адаптация полосы пропускания. Стандарт также поддерживает российские криптографические алгоритмы, что позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности передачи данных.

В базовой конфигурации сеть LoRaWAN имеет топологию «звезда из звезд» (star-of-stars), в которой шлюзы ретранслируют сообщения между конечными устройствами и центральным сервером сети. Сервер сети маршрутизирует пакеты с каждого устройства на соответствующий сервер приложений, то есть устройства (датчики, счётчики и сенсоры) взаимодействуют с базовой станцией напрямую. Такая система построения сети хорошо зарекомендовала себя в мире при построении систем городских и региональных масштабов.

«Это уже второй, и что важно – также открытый, национальный стандарт интернета вещей, разрабатываемый в России. В отличие от первого разработанного на базе ТК «Кибер-физические системы» стандарта российского происхождения NB-Fi, в его основе лежит международная технология и протокол семейства LPWAN. Эта технология имеет международное признание и широко используется компаниями по всему миру, поэтому ее формализация на прозрачных условиях в национальном поле крайне важна», — отметил руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Российский рынок интернета вещей растет ежегодно в диапазоне 15-20% и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Технологии IoT также входят в число «сквозных технологий» Национальной технологической инициативы и программы «Цифровая экономика». Сегодня беспроводные протоколы семейства LPWAN являются частью приложений для управления энергетикой, коммунальным хозяйством, транспортной инфраструктурой и находят свое применение в сельском хозяйстве, добывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях. Один из наиболее перспективных рынков использования стандарта LoRaWAN — сфера ЖКХ, в особенности рынок беспроводных систем контроля и учета коммунальных ресурсов.

«Ассоциация и участники рынка убеждены, что формирование широкого семейства национальных стандартов обеспечит ускоренное нахождение подходящих решений для российского рынка интернета вещей и позволит работать в рамках общепринятых норм и технологических решений. Технологии кибер-физических систем весьма разнообразны и процесс стандартизации тех или иных технологических компонентов будет продолжаться», — сказал директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников.

«Интернет вещей является одной из наиболее востребованных цифровых технологий, а ее нормативно-техническое регулирование актуально не только для развития рынка, но и для реализации конкретных проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы потребности участников отрасли покрывались тем или иным стандартом, включая как национальные, так и адаптированные международные документы», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.

Проект стандарта LoRaWAN представлен для публичного обсуждения, которое продлится в течение трех месяцев. Соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет вынесен на согласование в Техническом комитете «Кибер-физические системы» и внесен на утверждение в Росстандарт.

С текстом проекта стандарта LoRaWAN и формой обратной связи в ходе публичного обсуждения можно ознакомиться на официальном сайте технического комитета «Кибер-физические системы».