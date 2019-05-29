НР обновила линейку устройств премиального класса

HP Inc. представляет ряд инновационных моделей в рамках портфолио персональных систем. В потребительском сегменте HP представляет новую линейку ноутбуков HP ENVY Wood Series с утонченным и детально продуманным дизайном. Новые модели бизнес-линейки HP EliteBook 1000 серии, в том числе HP EliteBook x360 1040 G6, дают 24 часа автономной работы, рабочие станции в форм-факторе ноутбука ZBook, обеспечивают высокую мобильность, универсальность и продуктивность. Также HP расширяет портфолио коммерческих решений для работы с виртуальной реальностью , представляя мобильную рабочую станцию HP VR Backpack.

«Сегодня потребители стремятся использовать продукты, которые соотносятся с их персональным опытом, адаптируются к их стилю работы и образу жизни, – отметила Энн-Софи Хэдберг (Anne-Sophie Hadberg), глава подразделения персональных систем для бизнеса в регионе EMEA, HP Inc. – Наши новые устройства в портфолио – премиальные ноутбуки EliteBook, мощные рабочие станции Z, иммерсивные технологии виртуальной реальности и единственные в своем роде компьютеры ENVY – наглядно показывают, что HP является мировым лидером по созданию уникальных устройств и интеллектуальных решений».

Компания HP представляет ноутбуки-трансформеры с элементами из натурального дерева. HP ENVY 13, HP ENVY x360 13, HP ENVY x360 15 и HP ENVY 17 Wood Series отличаются такой же надежностью и производительностью, как и ранее представленные модели, но теперь доступны в комплектации с новым процессором Intel Core последнего поколения или с мобильным процессором AMD Ryzen Mobile Processors 2 поколения с графикой Radeon Vega Graphics.

Каждое устройство дополнено уникальным дизайнерским элементом из натурального дерева и доступно в двух утонченных решениях: Nightfall Black – грецкий орех или Natural Silver – белая береза. Серия HP ENVY Wood поддерживает работу с сервисом Amazon Alexa (недоступен на русском языке), режимы Modern Standby и Wake on Voice, авторизацию через датчик отпечатка пальца, а также обеспечивает безопасность данных благодаря технологии HP Sure View и решению HP Webcam Kill Switch.

Отличным дополнением к новым ноутбукам станет сумка HP ENVY Uptown Tote, которая предоставит дополнительную защиту, мобильность и безопасность RFID карт и устройств. Док-станция HP Thunderbolt Dock G2 с адаптером HDMI позволяет с легкостью подключить к ноутбуку сразу два 4К монитора и обеспечивает мощность, продуктивность и широкие возможности подключения периферии посредством кабеля USB-C.

Новое поколение компьютеров HP EliteBook предназначено для руководителей, которые нуждаются в комплексных корпоративных решениях и первоклассной системе защиты данных. HP интегрирует в новые модели EliteBook и ZBook поддержку HP Sure Sense. Созданная в сотрудничестве с компанией Deep Instinct, технология HP Sure Sense обеспечивает пользователям безопасность за счет встроенной защиты на основе искусственного интеллекта от вредоносных программ. Эта технология является огромным шагом вперед в области кибербезопасности.

Модель HP Elite x2 G4 привлекает стилем и универсальностью. Это первый в мире бизнес-планшет с кожаной клавиатурой. Устройство обеспечивает высокую конфиденциальность во время работы, поскольку имеет интегрированную шторку на обеих камерах, а также является единственным в своем роде бизнес-планшетом, оснащенным экраном приватности.

Модель HP EliteBook x360 1030 G4 поднимает планку мобильной продуктивности, являясь самым маленьким и самым легким в мире устройством-трансформером бизнес-класса с поддержкой сетевых функций нового поколения Gigabit Class 4G LTE, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Модель HP EliteBook x360 1040 G6 бьет рекорды по времени автономной работы для 14-дюймовых устройств-трансформеров бизнес-класса весом 1,36 кг и обеспечивает до 24 часов работы без подзарядки. Можно работать где угодно благодаря 14-дюймовому экрану с яркостью 950 нит, датчиком освещенности и технологией защиты от подглядывания, а также новому опциональному экрану 4K с технологией HDR. Производительность выходит на новый уровень за счет поддержки системной памяти до 32ГБ.

Стилус HP Rechargeable Active Pen G3 позволяет работать на планшете HP Elite x2 и всей линейке устройств-трансформеров HP Elite в точности, как на бумаге. Стилус имеет высокий уровень чувствительности и распознает даже незначительное давление, что позволяет добиться точности при написании заметок, рисовании на экране и работе с приложениями.

HP Mini-In-One 24 позволяет максимально расширить возможности настольного компьютера за счет работы с защищенным модульным устройством «все в одном» (AiO) с дисплеем, который включает в себя мини-ПК ультра-компактного форм-фактора мощностью 65Вт. Дисплей Mini-In-One идеально сочетается с новым настольным мини-ПК HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC, обеспечивая комфорт и безопасность в одном устройстве.

Сделать рабочее пространство удобным, эргономичным и освободить от множества лишних проводов позволит возможность подключения ПК к периферийным устройствам через разъемы USB-C или USB-A. Мониторы со встроенной док-станцией HP EliteDisplay E223d и HP EliteDisplay E273d впишутся в специализированные рабочие пространства и могут использоваться для передачи видео, цифровых данных и питания по одному кабелю USB-C. Док-станции HP USB-C Dock G5 и HP USB-C/A Universal Dock G2 обеспечивают улучшенное управление сетью даже при выключенном ПК.

Ноутбуки нового поколения HP ZBook 15 G6 и HP ZBook 17 G6 – идеальные устройства с производительностью настольных ПК, предназначенные для архитекторов, дизайнеров, инженеров видеомонтажа и специалистов, работающих с технологиями виртуальной реальности. Благодаря процессорам Intel Core и Intel Xeon 9 поколения, а также графике NVIDIA Quadro RTX следующего поколения, новые ZBooks могут использоваться для работы с ресурсоемкими приложениями, в том числе для 3D-дизайна и работы с виртуальной реальностью. Обе модели ZBooks предусматривают возможность расширения памяти без использования дополнительных инструментов за считанные секунды. ZBook 17 G6 обеспечивает производительность для моделирования и графического рендеринга. Ноутбук оснащен первым в мире 17-дюймовым дисплеем для мобильных рабочих станций со 100-процентным охватом DCI-P3, обеспечивающим доступ к разнообразной палитре цветов, что позволяет использовать его в задачах, где важна точная цветопередача.

Для архитекторов, разработчиков продуктов и специалистов творческих профессий, которым требуются высокопроизводительные вычисления и компактность, HP представляет мощные рабочие станции начального уровня – HP Z1 Entry Tower G5, HP Z2 Mini G4, HP Z2 Small Form Factor G4 и HP Z2 Tower G4. Новая модель HP Z2 Tower – мощная рабочая станция начального уровня с множеством возможностей расширения, была усовершенствована, чтобы обеспечить ещё более высокую графическую производительность и на 41% больше вычислительной мощности по сравнению с предыдущим поколением. Это позволяет создателям контента уверенно справляться с такими сложными рабочими задачами, как, например, рендеринг фотореалистичных 3D-моделей.

Новый компьютер-рюкзак HP VR Backpack предоставляет создателям контента новые возможности применения технологии виртуальной реальности и является идеальным решением как для создания VR контента, так и для его потребления. Специально разработанный для работы с такими VR движками, как Unreal или Unity, рюкзак HP VR Backpack обеспечивает поддержку шейдинга и высокую частоту кадров для качественного рендеринга. Созданный на базе процессора Intel Core i7 8 поколения и графики Nvidia GeForce RTX 2080, VR Backpack обеспечивает повышение производительности на 30% и увеличение мощности графики на 25% по сравнению с предыдущим поколением. Предоставляя возможность абсолютно свободного перемещения, рюкзак призван удовлетворить потребности пользователей во время развлекательных мероприятий, погружения в архитектурные проекты и для визуализаций дизайна. При использовании совместно с док-станцией или установке на VESA крепление, VR Backpack превращается в мощный супертонкий компьютер, готовый для интенсивной работы и ресурсоемких задач по проектированию.

Компания HP расширяет свое сервисное портфолио HP Premier Care Solutions и представляет новые пакеты и уровни обслуживания для мобильных пользователей HP EliteBook и ZBook. Пакеты Essential, Expanded и Enhanced могут пригодиться в путешествиях, при потере данных или повреждении устройств и позволяют сотрудникам быть готовыми к работе в любом месте и в любое время. Сервисы HP Hardware Support Onsite Call-to-Repair Services предлагают премиальный уровень обслуживания и обеспечивают высокий сервис и продуктивность пользователей за счет ускоренного решения проблем и предоставления запасных частей. Предложение включает в себя онлайн инструменты для управления заявками, позволяющие отслеживать ход работы и оперативно возвращать оборудование клиентов в строй. Новый сервис HP Device Recovery Service помогает выводить из эксплуатации старые устройства, что может быть полезно при приобретении новых устройств. Сервис упрощает утилизацию и обновление устройств, а также обеспечивает безопасность и экологическую устойчивость организаций.

Портфолио HP ENVY Wood Series появится в продаже в России осенью 2019 года. Информация о ценах будет доступна позднее. HP ENVY Uptown Tote поступит в продажу в России летом 2019 года. Информация о ценах будет доступна позднее. Док-станция HP Thunderbolt Dock G2 with HDMI Adapter поступит в продажу в России летом 2019 года. Информация о ценах будет доступна позднее. HP Elite x2 G4 поступит в продажу в России в августе по цене от 99 990 рублей. HP EliteBook x360 1030 G4 поступит в продажу в России в сентябре по цене от 99 990 рублей. HP EliteBook x360 1040 G6 поступит в продажу в России в июле по цене от 99 990 рублей. HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini – информация о цене и доступности в России будет известна позднее. HP Active Pen G3 поступит в продажу в России осенью 2019 года по цене от 4 990 рублей. Монитор с док-станцией HP EliteDisplay E223d Docking Monitor – информация о цене и доступности в России будет известна позднее. Монитор с док-станцией HP EliteDisplay E273d Docking Monitor – информация о цене и доступности в России будет известна позднее. HP Mini-In-One 24 Display – информация о цене и доступности в России будет известна позднее. HP USB-C Dock G5 поступит в продажу в России осенью 2019 года по цене от 9 990 рублей. HP USB-C/A Universal Dock G2 поступит в продажу в России осенью 2019 года по цене от 12 490 рублей.

HP VR Backpack поступит в продажу в России в июне 2019 года. Стоимость составит от 421 000 рублей.

Мобильные рабочие станции HP ZBook поступят в продажу в России в июле 2019 года. Стоимость составит от 261 000 рублей. HP Z1 Desktop Entry Tower поступит в продажу в России в июле 2019 года. Стоимость составит от 116 000 рублей. Портфолио HP Z2 Desktop будет доступно в продаже в России в июле 2019 года. Стоимость составит от 125 000 рублей.

Сервисные решения HP Premier Care Solutions предлагаются в трех вариантах. Пакет Essential Care уже доступен в России и других странах. Пакеты Expanded Care и Enhanced Care будут доступны во второй половине 2019 года.

Сервис HP Device Recovery Service уже доступен в России и других странах. Сервисы Premium service levels with HP Hardware Support Onsite Call-to-Repair Services уже доступны в России и других странах.