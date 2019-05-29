Московский кредитный банк внедрил систему защиты от целевых атак

Московский кредитный банк (МКБ) в целях повышения защищенности своей ИТ-инфраструктуры внедрил комбинированную систему защиты сетевого периметра, включающую в себя межсетевой экран нового поколения и систему защиты от целенаправленных атак (Anti-APT).

Проект нацелен на раннее выявление аномальных активностей при обращениях к интернету и на блокирование попыток злоумышленников взломать сетевой периметр банка, а затем нанести ущерб банку и клиентам.

В рамках проекта МКБ ввел в эксплуатацию Anti-APT систему, разработанную «Лабораторией Касперского» (Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform), подготовил отказоустойчивую инфраструктуру размещения оборудования, перевел все серверные подсети и всех пользователей на оборудование Palo Alto Networks, отладил процессы мониторинга за состоянием оборудования.

«Основной особенностью этого важного для МКБ проекта является то, что банк реализовал его полностью силами своих специалистов без привлечения интеграторов. Внедренные продукты и технологии представляют собой лидирующие решения по защите от сетевых и целенаправленных атак и позволяют достичь максимального охвата используемых для таких атак каналов, автоматизировать как выявление инцидентов, так и реагирование на них», – отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.