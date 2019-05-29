Eset обнаружила новые инструменты киберпреступной группировки Turla

По данным аналитиков Eset, в недавних атаках киберпреступники группировки Turla начали применять скрипты PowerShell, которые усложняют обнаружение вредоносных программ и сохраняют повышенную персистентность.

Недавно Eset зафиксировала несколько кибератак на дипломатические учреждения в Восточной Европе. Во всех случаях использовались скрипты PowerShell, которые позволяют загружать и запускать вредоносные программы прямо в памяти.

Этот способ более эффективен для сокрытия вредоносной активности по сравнению с традиционным сохранением исполняемого файла на диск. Эксперты Eset отмечают, что PowerShell-скрипты являются неотъемлемыми компонентами, позволяющими загрузить RPC- и PowerShell-бэкдоры.

Ранее киберпреступники уже пытались использовать загрузчики PowerShell, однако вредоносную кампанию не удалось реализовать из-за многочисленных багов. Сейчас Turla улучшила скрипты и теперь использует их для загрузки широкого спектра разнообразных вредоносных программ.

«Мы обнаружили и изучили не только новый загрузчик PowerShell, но и несколько вариантов полезной нагрузки», — отметил антивирусный эксперт Eset Матье Фау.

Несмотря на использование скриптов PowerShell, антивирусные продукты по-прежнему могут детектировать вредоносную полезную нагрузку. Эксперты выделяют два вида бэкдоров, один из которых получает контроль над устройствами локальной сети без привязки к внешнему C&C-серверу (бэкдор на базе RPC-протокола).

Другой, PowerStallion, использует хранилище Microsoft OneDrive в качестве C&C-сервера. «Мы считаем, что этот бэкдор помогает восстанавливать доступ в случаях, когда основные вредоносные программы заблокированы и не имеют доступ к скомпрометированным компьютерам», — полагает эксперт Eset Матье Фау.

Любопытно, что в новых атаках группировка использует бесплатный сервис электронной почты GMX.

Eset уверена, что использование средства с открытым исходным кодом (язык PowerShell) не означает, что группировка откажется от своих традиционных инструментов. Более того, киберпреступники скорее продолжат их совершенствование.

Решения Eset успешно детектируют угрозы как PowerShell/Turla.T, Win64/Turla.BQ, Win64/Turla.BQ, Win32/Turla.BZ, Win64/Turla.BS, Win64/Turla.BR

Группировка Turla получила известность в 2008 году, после взлома сети Центрального командования Вооруженных сил США. Цель киберпреступников — кража конфиденциальных данных, представляющих стратегическую важность. Жертвами в разные годы становились Министерство иностранных дел Финляндии (2013), правительство Германии (2017).