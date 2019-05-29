Ericsson будет готовить кадры для цифровизации России

Ericsson объявила о планах внесения вклада в подготовку специалистов для российской отрасли телекоммуникаций. С этой целью специалисты Ericsson будут принимать активное участие в профессиональной подготовке студентов одного из ведущих технических высших учебных заведений – МАИ.

Соответствующее соглашение между компанией Ericsson и Московским авиационным институтом подписано 29 мая 2019 г. в рамках совместной конференции университета и компании Ericsson, состоявшейся на базе IT-центра МАИ.

Ресурсы Центра 5G инноваций Ericsson, а также знания и многолетний опыт экспертов компании планируется использовать для реализации образовательных программ в университете. Сотрудники Ericsson будут проводить в Московском авиационном институте консультационные семинары, принимать участие в работе государственных аттестационных комиссий, проектировании и реализации образовательных программ, учебно-исследовательских работах и проектах по реальной тематике компании. Затем лучшие студенты МАИ смогут пройти практику в Ericsson.

МАИ будет целенаправленно готовить кадры для Ericsson, студенты смогут совмещать учебу с работой в компании. Также эксперты Ericsson примут участие в разработке и реализации проекта программ высшего и дополнительного профессионального образования в МАИ.

Руководством Ericsson и преподавателями МАИ будет сформирован целый перечень направлений для ведения совместных научно-исследовательских работ и сформулированы предложения по созданию общей научно-исследовательской лаборатории.

Ericsson будет поддерживать конференции, круглые столы и научные семинары МАИ в соответствии с задачами национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе конференции МАИ – «Гагаринские чтения» и «Авиация и космонавтика». Также запланированы совместные публикации – учебные пособия, монографии, технические статьи и доклады.

«Компания Ericsson работает в России 138 лет. За эти годы мы как самостоятельно, так и вместе с операторами, реализовали множество важных для страны проектов, имеющих экономическую и научно-исследовательскую ценность. Все они не только способствуют развитию отечественной отрасли телекоммуникаций, но и стимулируют рост экономики в целом. Соглашение с МАИ – еще один важный шаг, благодаря которому страна получит ценных специалистов в технически сложной области, что соответствует курсу на цифровизацию экономики, выбранному президентом России», - сказал президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

«Партнерство с Ericsson расширяет границы сотрудничества университета с производством и бизнесом и позволит готовить высокопрофессиональные востребованные кадры. IT-Центр МАИ – федеральная инновационная площадка, которая объединяет самые перспективные направления подготовки IT-специалистов в соответствии с современными вызовами экономики. IT-Центр МАИ обеспечивает практикоориентированную подготовку специалистов под конкретные задачи отрасли с привлечением лучших кадров из IT и Телекома», - отметил проректор МАИ по стратегическому развитию Александр Шемяков.