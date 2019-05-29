БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц

Компания БТЕ представила систему автоматического распознавания лиц «Face-интеллект», разработанную компанией ITV | Axxonsoft, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково».

Решение БТЕ и ITV | Axxonsoft представляет собой систему автоматического распознавания лиц, применяемую совместно с системами видеонаблюдения, которые могут быть встроены в электронные очереди, банкоматы и другое оборудование, и/или СКУД (пропускные системы, движение и контроль персонала в офисах) для обеспечения более высокого уровня защиты и контроля на объекте. Распознавание осуществляется при помощи современных движков на основе искусственных нейронных сетей.

Основные способы применения системы: обеспечение общественной безопасности на объектах с массовым скоплением людей. «Face-интеллект» распознает лица и оповещает о наличии разыскиваемых лиц в охраняемой зоне. Преимущество «Face-интеллекта»: он может сравнивать лица с базами данных госучреждений и правоохранительных органов, поддерживает протокол обмена данными с КАРС; розыскные мероприятия, расследование инцидентов. «Face-интеллект» создает и сохраняет в базу данных биометрическую характеристику для каждого захваченного камерами лица. В накопленной базе можно производить поиск по загруженной фотографии или видеокадру. Программа распознавания лиц быстро находит, когда и в каких местах человек появлялся на охраняемом объекте; контроль доступа. «Face-интеллект» может применяться для создания точек прохода, на которых доступ предоставляется при распознавании лица. Данные о предоставлении доступа по лицу могут использоваться для автоматического учета рабочего времени. Также возможна двойная идентификация: предоставление доступа по карте, если распознанное лицо совпадает с фотографией ее владельца; автоматизация фейс-контроля на предприятиях торговли, стадионах, в банках, гостиницах и других местах. «Face-интеллект» предупреждает персонал о появлении VIP-клиентов или нежелательных посетителей, например, шоплифтеров или нарушителей порядка.

По заявлению представителей БТЕ, система «Face-интеллект» применялась на стадионах во время проведения финала Чемпионата мира по футболу 2018, на президентских выборах 2014 в Тунисе, используется во Всемирном торговом центре в Дубае, в колледже Сан Карло в Милане и на многих других объектах в России и за рубежом.