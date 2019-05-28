«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor

«Ростелеком-Solar», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor. Ее ключевыми усовершенствованиями стали полностью обновленный агент для контроля рабочих станций, контроль коммуникаций в Viber, защита конфиденциальной конструкторской документации и поддержка ICAP-трафика от различных прокси-серверов.

При создании новой версии Solar Dozor в фокусе внимания разработчиков находилась задача по доработке модуля Dozor Endpoint Agent, предназначенного для контроля активности сотрудников на рабочих станциях. В частности, был серьезно улучшен механизм перехвата по протоколам HTTP/HTTPS, SMTP, POP3 и IMAP, повышена стабильность и скорость работы модуля. Список контролируемых каналов коммуникаций пополнился мессенджером Viber. Кроме того, с целью освоения технологий виртуализации, широко используемых в современной ИТ-инфраструктуре, в Dozor Endpoint Agent реализована поддержка «золотого образа» Citrix VDI, позволяющая устанавливать агент на виртуальные машины вместе с пакетом стандартного офисного ПО (Microsoft Office, «1С» и т.д.).

«В стратегии развития DLP-системы Solar Dozor нашими приоритетами являются не только наращивание количества функций, но и глубина их проработки. После реализации новой функциональности в очередной версии продукта мы обязательно собираем обратную связь от заказчиков и с учетом их опыта эксплуатации дорабатываем продукт. Именно на этом сделан акцент в новой версии Solar Dozor 6.8», – отметила Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor компании «Ростелеком-Solar».

Важным шагом вперед стала реализация обработки ICAP-трафика от различных прокси-серверов в режиме реального времени. К данным, переданным по протоколу ICAP, могут быть применены те же правила, что и к сообщениям по другим каналам. В частности, в политике появилось специальное действие «Заблокировать ICAP», которое позволяет запретить как отправку данных на веб-ресурсы, так и скачивание с них. Кроме того, получила более глубокое развитие интеграция Solar Dozor с модулем контроля веб-трафика Dozor Web Proxy. Теперь офицер безопасности может вести единое досье на сотрудника, группу сотрудников или контрагента: все изменения, сделанные в Dozor Web Proxy, будут отражены в Solar Dozor, и наоборот.

Новая версия Solar Dozor 6.8 обладает специализированной возможностью автоматически определять файлы инженерных пакетов CAD-систем и извлекать из них текстовую информацию (данные чертежей, схем, спецификаций, моделей и т.п.). Поддерживаются форматы DWG, STL, STEP, ADEM CAD, M3D и др. Важно отметить, что подобные файлы не являются изображениями, поэтому их не могут перехватить стандартные OCR системы, используемые во многих DLP-системах. Благодаря новой функциональности Solar Dozor 6.8 различные инженерные чертежи, которые могут составлять коммерческую тайну и ноу-хау организации, теперь находятся под надежной защитой.

Значительное развитие в новой версии получила интеграция с Microsoft Active Directory (AD). Теперь офицер безопасности может получить доступ в систему без использования логина и пароля — применяются данные, введенные при входе в ОС. Для аутентификации используется протокол Kerberos.

Чтобы было проще визуально отличить друг от друга импортированные из AD данные персон, в новой версии появились индикаторы Organizational Unit и Security group, помогающие при поиске объектов системы, настройке политики и других ситуациях, когда требуется знать тип группы, в которой состоит персона. Кроме того, теперь возможна загрузка данных о персоне из нескольких AD, что важно, например, для компаний, находящихся в процессе слияния или поглощения другими организациями. При этом исключается дублирование учетных записей — дубликаты автоматически объединяются в одну карточку.

С целью повышения скорости реагирования на инциденты в Solar Dozor 6.8 были доработаны возможности поиска. Так, событие или инцидент теперь можно найти по его номеру (идентификатору). Кроме того, в Solar Dozor существуют два режима поиска объектов – быстрый и расширенный. Однако в некоторых случаях может понадобиться быстрый поиск по тексту сообщения с возможностью выбора сложных атрибутов, как в расширенном. В новой версии такая возможность появилась, что позволит точнее и быстрее находить нужную информацию.

Также улучшен контроль действий пользователей: теперь в журнале действий пользователей отображается максимально детализированная информация, в том числе IP-адреса устройств, действия с объектами политики, ролями пользователей и системными справочниками.