NMarkets Limited выбрала облачные решения Cloud4Y

Cloud4Y обеспечила NMarkets Limited отказоустойчивой инфраструктурой для хранения персональных данных пользователей. NMarkets Limited — филиал брокерской компании NPBFX Limited, основанной в 1996 году и до 2016 обслуживающей клиентов от лица компании АО «Нефтепромбанк» с лицензией Банка России. Из-за ужесточения российского законодательства «Нефтепромбанк» был вынужден прекратить предоставление брокерских услуг частным лицам и предложил своим клиентам перевести торговые счета за рубеж. С 2016 года компания полностью иностранная — юридическая регистрация на Белизе.

NPBFX Limited является членом международной саморегулируемой организации The Financial Commission. Брокер входит в категорию А, где лимит суммы выплаты на одну претензию из компенсационного фонда составляет 20 тысяч долларов. Филиал компании, NMarkets Limited, зарегистрирован на островах Сент-Винсент и Гренадины, а его деятельность регулируется местным FSA (Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines).

После принятия закона «О персональных данных» №152-ФЗ компании, продолжавшей работать на российском рынке и обслуживать брокерские счета клиентов, потребовались ресурсы для хранения персональных данных в соответствии с требованиями российского законодательства. Наиболее выгодные условия предложил корпоративный провайдер Cloud4Y.

В рамках услуги «Облако ФЗ 152» брокер получил необходимую инфраструктуру, которую подключил к своим серверам для обмена и хранения данными. Также был установлен комплекс защитного программного обеспечения (Антивирус, SecretNet, Сканер –ВС). Облачным провайдером реализован необходимый и достаточный в соответствии с приказом ФСТЭК №21 комплекс организационно-технических мер защиты, позволяющий обеспечить NMarkets Limited невозможность реализации угроз безопасности ПДн, в том числе со стороны обслуживающего персонала и со стороны других клиентов, расположенных «по соседству» в облаке.