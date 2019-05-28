Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей

Dell Technologies представила решение для индустриального интернета вещей, разработанное в партнерстве с Software AG – Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies. Новинка объединяет серверы и пограничные шлюзы компании с Cumulocity IoT Edge – односерверной версией программного обеспечения Cumulocity IoT от Software AG. Специализированное программное решение предназначено для непрерывного мониторинга оборудования в производственных условиях, оптимизации производственных процессов и профилактического обслуживания.

Для быстрого развертывания ПО Cumulocity IoT предустанавливается и настраивается серверах Dell Technologies PowerEdge. Компании развертывают предварительно сконфигурированное программное устройство на месте использования в производственной среде и подключают его к локальным IoT-устройствам через шлюзы Dell Edge Gateway. Решение Plug-and-Play подготавливает, фильтрует и объединяет данные перед их отправкой в корпоративные приложения для дальнейшей обработки.

Стандартный пакет также включает в себя экономящие время модули для отрасли машиностроения, производства и логистики. Компании могут интегрировать существующие приложения для контроля и сбора данных (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA), настраивать информационные панели для операторов, а также контролировать и мониторить серверы, шлюзы и конечные системы из единого пользовательского интерфейса.

С помощью встроенного в решение программного обеспечения Apama Engine for Streaming Analytics от Software AG компании могут обрабатывать потоки данных с промышленного оборудования и данные оцифрованных промышленных процессов в режиме реального времени, создавая основу для быстрого внедрения систем предиктивного обслуживания. Унифицированная программная архитектура позволяет использовать одни и те же API-интерфейсы, модели данных и анализа – от контроллеров до шлюзов и локальных центров обработки данных. Это позволяет организациям легко кастомизировать Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies на своем объекте в соответствии с конкретными потребностями.

«Во многих организациях существует острая необходимость в быстро развертываемых предварительно сконфигурированных промышленных решениях IoT и их масштабном внедрении на границе сети путем подключения множества различных конечных устройств и датчиков. С помощью совместно разработанного решения, включающего серверы Dell EMC, односерверную версию ПО Cumulocity IoT и соответствующие услуги, компании могут подключать множество устройств и датчиков IoT за считанные минуты, – сказал д-р Стефан Сигг (Stefan Sigg), директор по продуктам Software AG. – Благодаря быстрому и беспроблемному запуску решения без каких-либо собственных усилий по интеграции компании могут быстро получить преимущества мощной среды IIoT».

«Сложность, связанная с реализацией промышленного IoT-проекта, означает, что бюджеты и сроки часто не соответствуют ожиданиям, – отметил Дермот О'Коннелл (Dermot O’Connell), вице-президент и генеральный менеджер подразделения OEM & IoT Dell Technologies в регионе EMEA. – Благодаря нашему совместному решению Plug-and-Play Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies быстро развертываемые модули – от аппаратного обеспечения до программного обеспечения и услуг - гарантируют оперативное и предсказуемое внедрение. Предлагая организациям надежность, необходимую для поддержки и успешной реализации проектов промышленного IoT, данное решение позволяет клиентам не выйти за рамки бюджета и достигать окупаемости инвестиций в масштабных проектах».

Решение Cumulocity IoT Edge powered by Dell Technologies уже доступно через сертифицированных партнеров Dell Technologies и Software AG, а также напрямую от Dell Technologies.