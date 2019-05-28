«Билайн» и ТТК займутся совместным развитием FVNO в России

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Транстелеком» (ТТК) заключили соглашение о партнерстве с целью развития программы FVNO (Fixed Virtual Network Operator). Подключения в рамках совместного проекта стартуют в Красноярске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Дивногорске и городе Бор Нижегородской области.

Соглашение о партнерстве «Билайн» и ТТК предусматривает совместное использование инфраструктур ШПД (широкополосный доступ в интернет) для расширения территории покрытия услуг операторов. В рамках реализации первого этапа соглашения «Билайн» арендует часть сети ТТК в районах Красноярска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, а также в новых городах присутствия - Дивногорске и городе Бор Нижегородской области, где на данный момент нет собственной сети оператора. На втором этапе действия соглашения Билайн обеспечит ТТК возможность использовать собственную сеть в Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Согласно условиям соглашения, взаиморасчеты операторов осуществляются в рамках отчислений за совместное использование сетей, а также за услуги подключений клиентов на сети владельца инфраструктуры.

Для «Билайн» развитие модели фиксированного виртуального оператора в дальнейшем позволит компании развивать семейное предложение, объединяющее мобильную связь, домашний интернет и «Билайн ТВ» в новых районах и городах запуска, где «Вымпелком» не располагает собственной сетью ШПД.

Преимущество системы взаимодействия по модели FVNO для ТТК – это возможность без дополнительных затрат на расширение сети увеличить географию своего присутствия и предоставить абонентам возможность использования услуг «домашний интернет», «интерактивное телевидение» и различных пакетных предложений.

Сергей Нищев, директор по развитию конвергентного бизнеса «Вымпелкома», отметил: «В мае 2017 года мы представили первый в России FVNO-проект, показав рынку успешность такой модели развития фиксированного бизнеса. Мы на практике увидели, что FVNO выгодно не только виртуальному оператору, но и владельцу сети ШПД. За счет правильной настройки каналов продаж, канибализация абонентской базы партнера сводится к минимуму, в то же время проект приносит ему существенный поток высокомаржинальной выручки. Мы и далее планируем развивать FVNO и приглашаем к сотрудничеству всех операторов, сети которых имеют низкое пересечение с сетями ШПД Билайн».

Алексей Ноздрин, заместитель генерального директора «Транстелекома» по коммерческой деятельности, сказал: «ТТК работает по программе FVNO уже более чем с десятью партнерами, но соглашение с "Билайн" выводит развитие бизнес-модели на новый уровень: это первое подобное сотрудничество между ШПД-операторами из топ5. Мы продолжаем развивать данное направление и с другими игроками рынка вне зависимости от их масштаба».