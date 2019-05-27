Ростех запустит серийное производство отечественной системы хирургической навигации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустит в серийное производство разработку Самарского государственного медицинского университета – хирургическую систему Autoplan. Соответствующее соглашение было подписано на конференции «Перспективы сотрудничества Госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области».

Система Autoplan – это многофункциональный комплекс, позволяющий детально планировать хирургическое вмешательство с помощью построения анатомической ЗD-модели внутренних органов. Объемное изображение создается на основе исследований МРТ и КТ пациента. Система позволяет спроецировать положение 3D-модели по отношению к телу человека и точно определить место расположения патологии. Это особенно важно в случаях, когда доступ к оперируемому участку затруднен. Таким образом Autoplan ограничивает вероятность врачебных ошибок и риски возможных осложнений. Кроме того, благодаря детальному планированию хода операции время на ее проведение сокращается.

Серийное производство будет запущено на базе предприятия АО «ИМЦ Концерна Вега» (входит в «Росэлектронику»).

«Данная разработка уже доказала свою эффективность в ходе клинических испытаний – с ее помощью было проведено более 500 успешных операций. Ранее совместно с СамГМУ мы запустили совместное производство нейротренажера ReviVR для реабилитации пациентов после инсульта и аппаратно-программного комплекса ReviMotion для реабилитации детей с нарушениями двигательной активности. Autoplan дополнит линейку наших партнерских проектов. Это пример результативного взаимодействия науки и промышленности в интересах нацпроекта «Здравоохранение», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Autoplan зарегистрирован Росздравнадзором как первая российская система хирургической навигации. Оборудование может использоваться при планировании травматологических и ортопедических операций, в абдоминальной, эндокринной и онкологический хирургии, а также в нейрохирургии.

«Создание прорывных разработок на стыке направлений и дисциплин - одна из задач современного вуза. В сотрудничестве с индустриальными партнерами нам в медицинском университете удается создавать и внедрять в практическое здравоохранение технологические решения завтрашнего дня», - прокомментировал директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.