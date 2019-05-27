«Первый Бит» и «Технезис» создали решение для пассажирских перевозок в рамках 192-ФЗ

«Первый Бит» и «Технезис» совместно разработали решение для того, чтобы пассажирские перевозчики соответствовали 192-ФЗ, который вступит в силу с 1 июля 2019 года. Решение позволит оснастить транспорт лицензированными онлайн-кассами с необходимым программным обеспечением.

Решение «Под контролем» подходит как для руководителей крупных транспортных компаний, так и для частных перевозчиков. Разработанный продукт позволит пассажирским компаниям вести свою деятельность легально. Пользоваться этим решением будут кассиры, кондукторы, контролёры и водители.

Все онлайн-кассы, представленные в решении, зарегистрированы в реестре контрольно-кассовой техники ФНС России. Расчетные терминалы позволяют регистрировать оплату проезда наличными средствами, бесконтактными транспортными картами, «Мир», MasterCard PayPass и Visa payWave, в том числе Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay.

Оформление билета при оплате банковскими картами занимает несколько секунд. Встроенный принтер и фискальный накопитель позволяют оформить в автобусе перевозочные документы: билет, чек, посадочную ведомость. Дополнительно предоставляется возможность сканирования документов, чтобы ускорить оформление поездки. Время обучения работы с приложением занимает 15 минут.

Решение «Под контролем» позволяет сделать перевозки более прибыльными и финансово прозрачными.

«Наша команда участвовала в реализации таких проектов, как «Тройка», «Стрелка». Основываясь на этом опыте, мы разработали решение «Под контролем». За время проведения испытаний в рабочих условиях наше программное обеспечение показало стабильную работу, а также позволило добиться отличных показателей работы на городских маршрутах», — сказал руководитель проекта компании «Технезис» Дмитрий Литвиненко.

Пользователи решения могут рассчитывать на круглосуточную помощь в режиме онлайн.

«Мы готовы оказывать поддержку 24/7 даже в самых отдалённых населённых пунктах», — отметил руководитель отдела сопровождения автоматизации розничной торговли компании «Первый Бит» Дмитрий Болтунов. — Наши инженеры имеют большой опыт в подключении смарт-касс, среди которых «Эвотор» и «Сигма». С новыми мобильными терминалами работать ещё проще. Вероятность их поломок минимальная — 0,3%.

Достаточно трёх фактов невыдачи чеков, чтобы инспекторы приостановили деятельность предприятия. Должностных лиц — кассиров, водителей и кондукторов, не применяющих кассу приемлемого образца, могут привлечь к административной ответственности.

Минимальный штраф — 10 тысяч рублей. Максимальная санкция может составлять до 50% от суммы незаконной операции. Для ИП и юридических лиц размер штрафа может достигать от 75% до 100% от сокрытой суммы выручки, но однозначно придется заплатить минимум 30 тысяч рублей.

По данным Минтранса РФ, автобусными перевозками пользуются 60% россиян. Автобусные компании-перевозчики в России исчисляются тысячами.