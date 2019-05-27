M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов

Сервис-провайдер M1cloud компании Stack Group представил объектное хранилище, которое, по заявлению представителей компании, позволяет более экономично и надежно хранить большие объемы неструктурированных данных, используя S3 API. Объектное хранилище лучше всего подходит для хранения больших данных, в том числе для накопления и последующей обработки Big Data ИТ-сервисами (Data Mining, Predictive Analytics, Machine Learning и др.), для неструктурированного медиа-контента (видео, аудио, изображения), а также для корпоративных данных и архивных документов.

Сервис Object Storage as a service обеспечивает хранение практически неограниченного объема данных (террабайты и петабайты) в рамках единой системы с гарантированной производительностью и непрерывной доступностью, с возможностью быстрого масштабирования. Распространенный протокол доступа S3 дает возможность удобного интегрирования с приложениями.

«Object Storage обеспечивает более экономное хранение данных в сравнении с традиционными СХД. Экономия достигается за счет применения разных политик и встроенного механизма управления жизненным циклом хранения, который обеспечивает перемещение редко используемых данных на более дешевый тип хранения. Важной экономической составляющей является то, что, используя Object Storage от M1cloud, не надо покупать программное обеспечение и дорогостоящее оборудование для самостоятельного развертывания Object Storage, так как M1cloud предлагает готовый и протестированный сервис с гарантированным SLA по подписке», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1cloud (Stack Group).

Защита данных обеспечивается использованием репликации минимум трех копий на уровне объектов и при необходимости на уровне геораспределенных элементов решения, настраиваемыми политиками доступа объектов и механизмами автоматического восстановления после отказа компонент архитектуры.