Axoft увеличил оборот на 25% – до 13,5 млрд рублей

Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России, Восточной Европы и Центральной Азии (далее ВЕЦА), подвел итоги 2018 финансового года (завершился в марте 2019 г.). Компания увеличила оборот до 13,5 млрд руб. – на 25% по сравнению с 2017 финансовым годом. Axoft показал положительную динамику прибыльности, при этом скорректировал объем партнерской сети и количество транзакционных сделок.

По данным компании, государство продолжает оставаться основным драйвером российского ИТ-рынка. Как итог – в 2018 г. в Axoft cпрос на отечественное ПО вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и доля российского ПО достигла почти половины оборота компании. Эта тенденция с большой вероятностью будет сохраняться и дальше, так как не до конца реализован потенциал импортозамещения: государством разработано более десяти госпрограмм и нацпроектов, которые предполагают внедрение ИТ; есть планы по переводу на отечественные ОС, офисное ПО и СУБД и подключению госкомпаний к политике импортозамещения. В связи с появлением закона о защите КИИ и продолжающимся ростом кибератак усиливалась потребность в решениях информационной безопасности, что отразилось и на статистике Axoft: в 2018 г. оборот по данному направлению вырос на 35% по сравнению с прошлым финансовым годом.

Значительную роль в высокой динамике роста сыграло инвестирование Axoft в направление «Импортозамещение», которое началось еще в 2016 г. и принесло свой результат в виде 50% прироста оборота российских решений в 2018 г. Это стало возможным, в том числе и благодаря привлечению к сотрудничеству перспективных ИТ-производителей, повышению уровня информированности партнеров и заказчиков, формированию сильной проектной команды и разработке онлайн-сервиса «Быстрый поиск отечественного продукта-заменителя». Среди российских вендоров наибольший прирост показали «Аладдин Р.Д.», «Инфотекс», «Код безопасности», «Лаборатория Касперского», «НПО «Русбитех», «НПО «Эшелон», Infowatch, Positive Technologies, Usergate и многие другие.

При этом коммерческие компании, согласно статистике Axoft, чаще делали выбор в пользу мировых лидеров рынка, представленных в квадрантах Gartner. Самыми крупными потребителями зарубежных ИТ-решений стали организации, представляющие добывающую, финансовую, страховую, транспортную отрасли и те, кто ориентирован на экспорт. Среди иностранных вендоров наибольший оборот наблюдался у Fire Eye, Micro Focus (HPE), Palo Alto Networks, Red Hat, SolarWinds, Trend Micro и многих других.

В 2018 финансовом году Axoft увеличил оборот на 25%, что выше динамики роста российского ИТ-рынка, которая по разным оценках колеблется от 10% до 17%. Axoft объясняет это реализацией ранее утвержденной стратегии присутствия на рынке. Компания развивается в двух направлениях: проектном и транзакционном. Проектное направление требует развития глубоких продуктовых и технических компетенций; транзакционное связано с поставками лицензий и сервисов через автоматизированную онлайн-платформу.

Разделение бизнеса привело к переменам в структуре, внутренних бизнес-процессах и подходах компании. В 2018 г. в рамках проектного бизнеса Axoft запустил сервис технического аутсорсинга, инвестировал в продуктовые и технические компетенции, приобрел демооборудование по ключевым вендорам, усилил команду инженеров. Axoft привлекался партнерами в качестве технического аутсорсера и реализовал серию крупных ИТ-проектов в нефтегазовой, финансовой, банковской и ритейл-сферах: всего в 2018 финансовом году было завершено 113 пилотных проектов и внедрений.

Компания отметила связанный с последними преобразованиями рост сразу по нескольким направлениям: информационной безопасности (35%), ИТ-инфраструктуры (38%), Cloud (60%).

По итогам 2018 г. объем партнерской сети составил 4245 партнеров совокупно в РФ и странах ВЕЦА, 1306 из которых имеют статус активных партнеров. Объем партнерской сети – ниже аналогичного периода прошлого года на 10%. Компания объясняет сокращение числа реселлеров укрупнением партнерского бизнеса, что в свою очередь привело к большей управляемости – снижению операционных рисков и увеличению прибыли.

«Стратегия Axoft – стать глобальным сервисным ИТ-дистрибутором – планомерно выполняется. Компания присутствует в Москве, регионах России, странах ВЕЦА и продолжает экспансию на рынки дальнего зарубежья. Axoft предоставляет широкий спектр услуг партнерам и их заказчикам: от инициации сделки до внедрения ИТ-решения и последующей круглосуточной технической поддержки по решениям информационной безопасности, инфраструктурным и облачным продуктам, с максимальной автоматизацией всех процессов в платформе. Наша установка – быть лучшим контрагентом для всех бизнес-партнеров: вендоров, партнеров и своих сотрудников. И нам это удается», – сказал Михаил Прибочий.