«Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов

«Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования продукта Acronis Защита Данных производства «Акронис Инфозащита», предназначенного для обеспечения безопасности данных ИТ-систем, и операционной системы Ред ОС производства «Ред Софт». Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

Acronis Защита Данных — система резервного копирования, восстановления и защиты данных для ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения. Решение работает с любыми системами в организациях любого размера — от малого предприятия до крупной корпорации. Система поддерживает широкий спектр платформ, серверов и рабочих станций, операционных систем, систем виртуализации и приложений.

Ред ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751) и сертифицирован ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019).

«Сертификация продуктов "Акронис Инфозащиты" для работы с "Ред ОС" позволяет предлагать государственным заказчикам комплексное решение мирового уровня по защите данных, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор «Акронис Инфозащиты». — Это важный шаг для инициативы импортозамещения и "Национальной программы Цифровая экономика Российской Федерации"».

«"Ред Софт" нацелен на расширение списка совместимости своих продуктов. Таким образом мы сможем обеспечить соответствие любым требованием заказчиков, нацеленных на замещение иностранного программного обеспечения. Благодарим специалистов «Акронис Информзащита» за сотрудничество», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».