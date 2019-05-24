Ростех впервые продемонстрировал работу комплекса противодействия гражданским дронам «Атака – DBS»

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) впервые продемонстрировал в действии новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотникам «Атака – DBS». Презентация состоялась в ходе III Научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов РОссии».

Комплекс «Атака – DBS», разработанный Научно-производственным предприятием «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), без участия оператора находит дрон и идентифицирует его по принципу «свой-чужой». Если полет БПЛА над охраняемым участком не санкционирован, то система автоматически блокирует каналы связи и спутниковой навигации нежелательного аппарата. Пораженный беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 с. При этом «Атака – DBS» не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования. Разработка уже заинтересовала представителей аэропортов, переговоры с которыми пройдут в ходе форума. Также интерес к комплексу проявляют заказчики из Германии, Италии и Болгарии.

«Атака – DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения – от 2 до 6 ГГц. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством SMS или электронного сообщения.

Помимо автономного режима работы, важным преимуществом системы является наращиваемая архитектура. «Атака – DBS» позволяет использовать как одну ячейку подавления, которая работает на расстоянии до 1 км, так и целый комплекс взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр.

«Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно использоваться в незаконных целях по всему миру - например, для промышленного шпионажа, транспортировки или сброса компактных грузов, а также слежки. Новая система может быть применена для пресечения несанкционированных полетов БПЛА в широком спектре отраслей. За счет модульности разработанная нами система позволит обеспечивать бесполетную зону для несанкционированных дронов над строго определенной территорией. При этом она не будет мешать собственным беспилотникам, за счет чего новым изделием уже заинтересовались компании топливно-энергетического комплекса, активно использующие БПЛА для мониторинга», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Сегодня идет непрерывная гонка беспилотников и систем противодействия. Чем доступнее будут становиться дроны, тем выше будет спрос на системы защиты от их несанкционированного проникновения на объекты. Сейчас мы работаем над тем, чтобы интегрировать в комплекс самообучающиеся нейронные сети. Также в стадии разработки находится мобильная версия комплекса», – сказал заместитель генерального директора НПП «Алмаз» по информационным технологиям Роман Хижняк.