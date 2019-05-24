Полмиллиона участников зарегистрировались в обучающей программе Сбербанка и Google

Обучающая программа «Бизнес класс» Сбербанка и Google для начинающих и действующих предпринимателей преодолела отмету 500 тыс. зарегистрированных участников. Благодаря обучению участники программы создали более 7000 новых малых и средних предприятий и более 42 тыс. дополнительных рабочих мест. К концу 2019 г. выпускники программы получат 156 млрд руб. дополнительного оборота. 120 млрд руб. из этой суммы будет обеспечено выручкой от новых предприятий, а остальная часть – от существующих компаний. Обученные по программе «Бизнес класс» перечислят 22 млрд руб. налоговых отчислений к концу 2019 г. Такие данные представила аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC в России в рамках анализа эффекта программы «Бизнес класс».

Программа была запущена в апреле 2016 г. Сегодня в ней обучается 500 тыс участников, из которых 80% – это те, кто только хочет открыть собственное дело, а 20% – опытные владельцы бизнеса. Средний возраст участников программы – 33 года. Женщин чуть больше, чем мужчин, – 52% и 48% соответственно. Больше всего участников зарегистрировано из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов с самыми активными студентами также вошел Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Больше половины обученных предпринимателей «Бизнес класса» (59%) улучшили бизнес-показатели, будь то рост выручки, увеличение прибыли или рост клиентской базы. 75% обученных стали чувствовать себя увереннее, а 64% программа помогла в профессиональной деятельности.

«Такой заметный вклад в экономику России делают обычные люди. Они сумели создать эффективный бизнес, будь то пекарня, ателье, интернет-магазин или высокотехнологичное производство. Предпринимателям нравится наша программа, потому что она практико-ориентированная и дает полный комплекс необходимых бизнес-знаний для успешного старта или развития собственного дела – от оценки бизнес-идеи и открытия компании до разработки финансовой модели и формирования высококонкурентной стратегии», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Вклад малых и средних предпринимателей в экономику нашей страны уже превысил 20%, но потенциал все еще остается огромным. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в предпринимательские и цифровые навыки россиян. 1 июня 2019 г. мы запускаем на платформе “Бизнес класс” два новых обучающих блока: курс “Экспорт” для предпринимателей, которые готовы мыслить глобально, и направление для самозанятых. Оно будет полезно фрилансерам и микро-предпринимателям, которые хотят превратить любимое хобби в источник заработка», – сказала директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA, Google Россия Юлия Соловьева.