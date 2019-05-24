Нижегородская область внедрит блокчейн-технологии в госуправление

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект по внедрению блокчейн-технологий в государственное управление. Система гражданского голосования «Город N», по данным пресс-службы губернатора, станет первым проектом по внедрению блокчейн-технологий в регионе.

Использование приложения, работающего на платформе Vostok, позволит жителям распределять собственные налоги между различными категориями расходов (такими как образование, дороги, благоустройство и т.д.), а также более детально разделять их по подкатегориям. Приложение позволяет однозначно идентифицировать жителей Нижегородской области благодаря интеграции с порталом «Госуслуги», а также автоматически определяет размер их отчислений в местный бюджет – благодаря интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия.

«Мы активно исследуем мировую практику использования технологий блокчейн в госуправлении. Благодаря новым технологиям жители будут активнее вовлечены в управление своим городом через инициативное, так называемое "партисипаторное" бюджетирование. Технология блокчейн позволит нам обеспечить максимальную прозрачность и честность в отношениях человека и государства. Это возможность для построения равных отношений, когда гражданин видит свой вклад в общее развитие, и у него появляется возможность строже спрашивать с государства. Надеемся, что наш опыт будет позитивно воспринят и в других регионах», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Внедрить систему в пилотном режиме планируется при формировании бюджета на 2020 г. Приложение «Город N» подготовлено для демонстрации возможностей применения блокчейна в работе государственных и муниципальных органов в рамках соглашения, подписанного между Нижегородской областью и Vostok. Соглашение было достигнуто в феврале 2019 г.

Ранее губернатор сообщил о планах по подписанию соглашения о развитии инициативного («партисипаторного») бюджетирования в регионе. В регионе планируется создание нескольких зон тестирования продуктов, разрабатываемых на базе блокчейн-технологий и охватывающих такие области как государственные услуги и сервисы, земельные кадастры и реестры недвижимости, городское и местное самоуправление, создание муниципальных информационных систем, создание цифровых профилей граждан, оптимизация эффективности и скорости электронного документооборота и др.

Ожидается, что Национальный центр информатизации госкорпорации «Ростех» также обеспечит интеграцию технологий распределенного реестра в другие регионы России.