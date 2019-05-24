«Лаборатория Касперского»: число мобильных банковских троянцев увеличилось на 58%

По итогам I квартала 2019 г. «Лаборатория Касперского» зафиксировала значительное увеличение числа финансовых угроз, нацеленных на мобильные устройства. Заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (а также IV кварталом 2018 г.) продемонстрировали как мобильные банковские троянцы, так и троянцы-вымогатели.

И те, и другие зловреды ориентированы на получение денег пользователей. Банковские троянцы делают это путем сбора данных, открывающих доступ к банковским счетам и электронным кошелькам жертвы. Например, выдавая себя за популярное легитимное приложение, зловред под благовидным предлогом вынуждает пользователя поделиться логином и паролем от системы онлайн-банкинга. В свою очередь, троянцы-вымогатели, как следует из их названия, вымогают деньги у пользователя, блокируя экран устройства или шифруя файлы жертвы.

В общей сложности за I квартал этого года защитные решения «Лаборатории Касперского» обнаружили около 30 тыс. вредоносных файлов, классифицируемых как мобильные банковские троянцы. Годом ранее – то есть в I квартале 2018 г. – это число немного не дотягивало до 19 тыс. Таким образом, общее количество этих опасных зловредов увеличилось почти на 58%.

Чаще всего в первые три месяца этого года пользователи мобильных устройств сталкивались с тремя банковскими троянцами: Svpeng (20% от всех обнаруженных зловредов этого типа), Asacub (18%) и Agent (15%). Их активность была настолько высока, что, к примеру, в отдельные периоды Asacub атаковал до 13 тыс. уникальных пользователей в сутки. А так как все эти зловреды в большей степени были ориентированы на Россию, то страна оказалась на третьей строчке в рейтинге государств, чьи пользователи в наибольшей степени подвергались атакам мобильных банковских троянцев.

Что касается мобильных троянцев-вымогателей, то их число выросло еще заметнее. В I квартале 2018 г. решения «Лаборатории Касперского» обнаружили немногим менее 9 тыс. таких зловредов, а в начале этого года их стало в три раза больше – почти 28 тыс.

«Такой существенный рост количества мобильных финансовых угроз, безусловно, вызывает тревогу. При этом злоумышленники не просто увеличивают объемы своей активности, но все более и более совершенствуют методы распространения зловредов. Например, они чаще стали «упаковывать» банковских троянцев в специальные программы-дропперы, которые позволяют им обходить ряд защитных механизмов», – сказал Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».