Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G

Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).

L+ Mall – это 12-этажный многопрофильный торговый комплекс общей площадью более 140 тыс. кв. м. Компании Huawei и China Mobile (Shanghai) запустили систему 5G DIS в зонах «life aesthetics» на первом и пятом этажах торгового центра. В ходе церемонии открытия клиенты могли воспользоваться услугами передачи данных на скорости выше 1 Гб/с и совершить с помощью своих мобильных телефонов видеозвонки в HD-качестве на базе сетей 5G.

Такие услуги, как помощь в совершении покупок, доставка и навигация по магазину, предоставляемые «умными» 5G-роботами, повышают эффективность обслуживания в торговом центре. Кроме того, в торговых зонах с покрытием 5G доступны распознавание лиц на базе 5G+AI, HD-видео 5G+8K, точная навигация внутри помещений и анализ потоков людей. Это позволяет торговому центру на базе технологии 5G индивидуально подходить к каждому клиенту и обеспечивать сервис высочайшего уровня.

«Развертывание и внедрение функционала сетей 5G ускорит преобразование традиционных зданий в умные и создаст новые возможности для дальнейшего развития сектора недвижимости. Ассоциация специалистов по недвижимости Китая полноценно участвует в разработке соответствующих стандартов в секторе недвижимости Китая, и содействует развитию отраслевой экосистемы умных жилых домов. В будущем мы продолжим содействовать адаптации и применению сотовых сетей на базе 5G в секторе недвижимости, помогать сотовым сетям внутри помещений становиться важным аспектом строительства, ускорять трансформацию сектора недвижимости и способствовать его дальнейшему развитию», – сказал генеральный секретарь Комитета по коммерческому и культурному туризму при Ассоциации специалистов по недвижимости Китая Цай Юнь (Cai Yun).

«В последние годы пользователи в торговых центрах предъявляют более высокие требования к качеству услуг мобильной связи, таких как онлайн-видео в HD-качестве, мобильные платежи и игры с эффектом погружения на базе технологий дополненной и виртуальной реальности. Благодаря совместной работе China Mobile и Huawei, сети 5G были развернуты в экспериментальном режиме, а новый важный сценарий добавлен в список 5G-услуг оператора. Использование технологии 5G не только увеличит скорость скачивания для пользователей, но и ускорит цифровую трансформацию всей отрасли», – отметил заместитель генерального директора шанхайского офиса China Mobile Чжан Ханьлян (Zhang Hanliang).