Acer представила новые модели ноутбуков Nitro 5 и Swift 3 с процессорами AMD Ryzen второго поколения. Цена

Компания Acer анонсировала выпуск новых моделей игровых ноутбуков Nitro 5 и легких ноутбуков Swift 3. Новинки оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen второго поколения и видеокартами Radeon Vega.

Ноутбуки Nitro 5 оснащаются процессором AMD Ryzen 7 3750H второго поколения и видеокартой Radeon RX 560X. Это позволяет выводить на экран диагональю15,6 дюйма с разрешением Full HD, матрицей IPS и частотой обновления 144 Гц проработанную до мельчайших деталей графику. Соотношение размера экрана к корпусу этой модели составляет 80%. Ноутбук Nitro 5 поддерживает трансляцию геймплея с помощью модуля Gigabit Wi-Fi 5 с технологией 2x2 MU-MIMO. Пользователи также могут подключать дополнительные устройства благодаря наличию множества портов и разъемов, в том числе HDMI 2.0 и USB Type-C™ 3.1 Gen 1 (до 5 Гбит/с).

Acer Nitro 5 оснащен двумя вентиляторами и поддерживает технологию Acer CoolBoost, с помощью которой скорость вращения вентилятора увеличивается на 10%, а уровень охлаждения центрального процессора и видеокарты — на 9% по сравнению с автоматическим режимом.

Acer Nitro 5

Оптимизатор сети Acer, который используется во всех ноутбуках Nitro 5, поможет обеспечить быструю и надежную передачу данных во время игр в онлайн-режиме. Удобный интерфейс поддерживает индивидуальную настройку, благодаря которой каждый пользователь может управлять полосой пропускания как в автоматическом (разделение программ по категориям и их приоритизация для предотвращения сбоев сети), так и в ручном режимах (определение приоритетов, отдельная настройка полосы для каждого приложения). В интерфейсе также предусмотрена возможность блокировки отдельных приложений для обеспечения оптимальной скорости работы сети.

Ноутбуки Acer Nitro 5 появятся в продаже в России осенью 2019 г. по цене от 50 тыс. руб.

Лэптоп Acer Swift 3, оснащенный процессорами AMD Ryzen 7 3700U второго поколения и видеокартой Radeon Vega, легко справляется с любыми задачами благодаря своей производительности и высокой скорости работы. Пользователям, которые работают с трудоемкими приложениями, требующими большого объема вычислительных ресурсов, такими как редактирование видео или компьютерные игры, доступна конфигурация с дискретной видеокартой Radeon 540X.

Acer Swift 3

Ноутбук Swift 3 весит 1,45 кг и имеет толщину 18 мм. Он выполнен в алюминиевом корпусе, который раскрывается на 180 градусов, и оснащен 14-дюймовым дисплеем Full HD IPS с тонкими рамками и поддерживает самые современные технологии, обеспечивающие широкие возможности для подключения и высокую производительность.

В России ноутбуки Acer Swift 3 появятся в продаже в августе 2019 г. по цене от 35 тыс. руб.

Демонстрация новых моделей ноутбуков Acer Nitro 5 и Swift 3 с будет проходить с 28 мая по 2 июня 2019 г. в центрах Xinyi Plaza и Xiangti Avenue Plaza в Тайбэе.