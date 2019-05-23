Ростех и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему оценки безопасности на дорогах России

Компания «ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения», совместное предприятие Госкорпорации Ростех и АО ГЛОНАСС, разрабатывает автоматизированную систему контроля и повышения безопасности на дорогах России. Она будет основана на цифровой обработке больших данных в режиме онлайн и призвана заменить существующие методы оценки дорожно-транспортной обстановки.

Сегодня ситуация на отдельных дорогах и в регионах в целом определяется по статистике ДТП, количеству аварийно-опасных участков и другим переменным. Новая система оценки будет учитывать значительно большее число критериев, влияющих на безопасность дорожного движения (БДД). «ГЛОНАСС-БДД» разработал 19 индикаторов, включающих, в том числе, состояние дорог, погодные и климатические условия, технические и психологические факторы.

Информация для анализа будет собираться по автоматическим алгоритмам из разных источников. Данные о происшествиях будут поступать из ГИБДД и с камер фотовидеофиксации, информация о потоках – из транспортных систем, сведения о погоде – из метеорологических сводок. Планируется также отдельно отслеживать состояние элементов обустройства автодорог, используя механизм автоматической разметки автодорог с применением техник компьютерного зрения.

Затем информационная система будет в режиме реального времени с использованием облачных технологий и микросервисной архитектуры обрабатывать большие данные. Это позволит отслеживать изменения в ситуации с БДД и на основе индикаторов составлять рейтинг как отдельно взятых дорог или их участков, так и регионов России. Результаты анализа будут разделяться на сегменты и передаваться региональным властям, МВД и дорожным службам.

«Один из целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза к 2024 г. Подход, основанный на анализе больших данных и системе индикаторов, поможет принимать эффективные управленческие решения и выведет безопасность автомобильного транспорта в России на новый уровень. Используя инновационную систему оценки, региональные власти смогут разрабатывать и применять релевантные меры и инструменты для повышения показателей БДД, в том числе изменять комплексные схемы организации дорожного движения в городах или проекты организации дорожного движения вне населённых пунктов», – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.