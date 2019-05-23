«КРОК» поможет бизнесу ускорить вывод ИТ-услуг с помощью микросервисной платформы OpenLegacy

Компания «КРОК» представила новое решение – инструментальную среду разработки и управления микросервисами OpenLegacy. ИТ-компания стала первым российским партнером международной группы компаний Prytek и инвестиционной платформы Global Fintech Solutions (GFS). Применение платформы OpenLegacy уже помогло нескольким крупным компаниям снизить затраты на разработку до 75%, сократить time to market до трех часов, ускорить в разы и удешевить запуск новых сервисов и перевод бизнес-идей в промышленную эксплуатацию. Решение внедрено в банках, страховых и телекоммуникационных компаниях, в сфере ритейла и других отраслях в Мексике, Израиле, США и Европе.

«КРОК», Prytek и GFS подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проектов по внедрению инструментов OpenLegacy. Воспользоваться OpenLegacy российские компании могут уже сегодня. Решение помогает бизнесу быстро выводить на рынок новые сервисы и получать конкурентные преимущества благодаря повышению гибкости, скорости и эффективности разработки, развертывания, эксплуатации, управления версиями и масштабирования систем.

Решение OpenLegacy используется для разделения монолитных систем на легкие API-микросервисы с возможностью автоматизированного и стандартного способов декомпозиции. Компании-заказчики благодаря этому получают гибкую, приспособленную к дальнейшим изменениям ИТ-инфраструктуру. Платформа имеет более полусотни коннекторов и API для любых бизнес-приложений.

Преимущества среды OpenLegacy уже успели оценить ряд крупных иностранных компаний. Например, в Мексике крупный инвестиционный консультант с помощью OpenLegacу втрое сократил время на подключение к системе SAP новых клиентов (с 30 до 10 дней), выстроив процесс в соответствии с нормативными требованиями регулятора и обеспечив 10% рост выручки. Новый процесс открыл дополнительные каналы для взаимодействия с клиентами, сотрудниками и установленной в компании системы SAP за счет автоматической генерации API на базе метаданных системы.