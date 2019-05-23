Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию универсального решения для реализации задач ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры – корпоративную облачную платформу ECP Veil.

Платформа включает в себя все основные функции для предоставления вычислительных ресурсов сотрудникам предприятия по модели IaaS, а также предоставляет возможности масштабирования, автоматизации процессов администрирования инфраструктуры в совокупности с отказоустойчивостью и высокой энергоэффективностью системы.

«Решения, которые концерн представляет на выставке ЦИПР, способствуют реализации национального проекта "Цифровая экономика", они созданы в рамках цифровой трансформации промышленности и обеспечения кибербезопасности. Мы непрерывно развиваем свои компетенции для производства новых высокотехнологичных решений с целью удовлетворения всех нужд наших заказчиков», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В обновленной версии 3.0 платформа ECP Veil стала более функциональной за счет ряда улучшений: расширенное журналирование (syslog); ролевая модель безопасности; поддержка iSCSI – хранилищ, встроенные DHCP, NAT, Firewall и другие.

Платформа позволяет оптимизировать процессы за счет сокращения количества необходимых серверов для развертывания услуг. Может применяться в корпоративных, ведомственных сетях связи, а также распределенных ЦОДах.

Ближайшими зарубежными конкурентами являются продукты компаний Vmware и Citrix, Microsoft, Nutanix, чьи решения в настоящее время, по данным разработчика, обходятся дороже на 30-50%.

Система внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП).

Третий релиз по функциональным возможностям покрывает около 80% требований крупных государственных корпораций, считают в концерне «Автоматика».

На базе этой платформы могут быть развернуты любые другие программные продукты, в том числе защищенная видеоконференцсвязь, IP-АТС, межсетевые экраны и другие продукты.

В релизе 3.0 реализован, в том числе, механизм disaster recovery, необходимый для реализации катастрофоустойчивых ЦОД.

В обновленной версии 3.0 корпоративной облачной платформы улучшения направлены на интуитивность работы пользователя и увеличение возможностей для автоматизации.

На официальном сайте НИИ «Масштаб» есть возможность ознакомиться с демонстративной версией корпоративной облачной платформы.