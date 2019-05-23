ИВК подтвердила совместимость ОС «Альт» с серверным оборудованием «Тринити»

ИВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила об успешном завершении тестировании на совместимость операционной системы «Альт 8 СП» и серверов производства компании «Тринити». По результатам тестирования полностью подтверждена надежная работоспособность программно-аппаратного комплекса.

Комплекс, включающий продукты ИВК и «Тринити», расширяет возможности по построению ИТ-инфраструктуры организаций, деятельность которых связана с обработкой конфиденциальной информации и персональных данных. Работы по тестированию ПО выполнены компанией «Базальт СПО», разработчиком российских операционных систем общего назначения.

«Совместимость "Альт 8 СП" и серверов "Тринити" — еще один шаг на пути к реализации государственной программы обеспечения технологической независимости в сфере информационных технологий, — отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. — Мы уверены, что программно-аппаратные комплексы, включающие продукты ИВК и "Тринити", найдут широкое применение на отечественных предприятиях и в организациях с повышенными требованиями к надежности и защищенности компонентов ИТ-инфраструктуры, и заинтересованных в реализации программ импортозамещения».

По заявлению представителей ИВК, серверы российской сборки «Тринити» – это гибкое и надежное решение, отвечающее современным требованиям российских заказчиков. Комплектация машин позволяет отнести их к бюджетному сегменту.

«Альт 8 СП» – функциональная, защищенная операционная система с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов. Сертифицирована ФСТЭК и Министерством обороны России.