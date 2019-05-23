«Дом.ru» повысит качество услуг в более чем 25 тыс. домов

Телеком-оператор «Дом.ru» продолжает проект по улучшению качества работы сети. В 2019 г. в рамках текущего ремонта оператор планирует улучшить качество услуг в более чем 25 тыс. домов по всем городам присутствия. Самые масштабные работы запланированы в Санкт-Петербурге (4061 дом), Перми (2150), Самаре (1970), Нижнем Новгороде (1966), Екатеринбурге (1326) и Иркутске (1281).

«Дом.ru» проводит работы на кампусных и домовых узлах, а также на внутридомовых распределительных сетях. До конца 2019 г. на 11 тысячах узлов технические специалисты компании установят источники бесперебойного питания, заменят аккумуляторные батареи, а на семи тысячах – устаревшие оптические приемники.

Адресная программа модернизации сети формируется на основе данных системы мониторинга аварий и системы проактивного сервиса (СПАС), которую оператор запустил в начале прошлого года для выявления проблем на сети до обращения клиента.

Проект повышения качества сети был запущен в 2018 г., и до конца декабря 2018 г. работы были выполнены в 15 тыс. домов во всех городах присутствия компании. Инвестиции в проект по итогам 2018 г. составили порядка 100 млн руб.

«Мы запустили проект в июне 2018 г. Благодаря работе СПАСа стало меньше обращений от клиентов, в чьих домах были модернизированы сети. Точечный подход позволяет выявлять потенциально проблемные участки и оперативно исправлять ошибки и неполадки», – отметил руководитель службы эксплуатации городских телекоммуникационных сетей «Дом.ru» Антон Федоров.