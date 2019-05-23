Банк «Санкт-Петербург» внедрил бесконтактную технологию в сети банкоматов

Банк «Санкт-Петербург» реализовал возможность приема карт по бесконтактной технологии в сети своих банкоматов. Сервис доступен для карт платежной системы MasterCard, выпущенных любыми банками. Проведение операций по бесконтактной технологии возможно как с использованием карт, так и с использованием бесконтактных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Бесконтактную технологию уже поддерживают 130 банкоматов банка. До конца 2019 г. банк планирует обеспечить технологией еще 166 банкоматов. Также до конца 2019 г. банк планирует реализовать возможность проведения операций по бесконтактной технологии в банкоматах по картам платежных систем Visa и Мир.