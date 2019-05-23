ABB обеспечит оборудованием систему передачи ветровой энергии из Северного моря

Компания ABB получила заказ на несколько сотен миллионов евро от консорциума Aibel/Keppel FELS, который занимается проектированием и строительством системы высоковольтных линий постоянного тока (HVDC) для проекта морских ветровых электростанций DolWin5. ABB будет поставлять оборудование для передачи энергии. Этот проект обеспечит передачу 900 мегаватт электроэнергии при нулевых выбросах углерода (этого достаточно, чтобы обеспечить энергией около 1 млн домов) с трех ветровых электростанций, расположенных примерно в 100 км от побережья Германии. Завершение работ по проекту запланировано на 2024 г.

Заказ включает трансформаторную платформу в Северном море и береговую трансформаторную станцию в городе Эмден на территории федеральной земли Нижняя Саксония в Германии. Линиями электропередачи для морских ветровых электростанций в этом кластере занимается компания TenneT – европейский оператор систем передачи электроэнергии, работающий в Нидерландах и Германии.

Решение компании ABB для высоковольтных линий постоянного тока передает энергию от морских ветровых электростанций, преобразуя переменный ток (AC) в постоянный (DC) на трансформаторной платформе. В результате энергия передается на материк по проводной системе постоянного тока длиной 130 километров с очень малыми потерями. На береговой трансформаторной станции проводится обратное преобразование в переменный ток, и энергия подается в распределительную сеть. Компактные модульные решения ABB для прибрежных станций решают основные задачи системы, обеспечивают существенное снижение себестоимости производства единицы электроэнергии и сокращают объем выбросов углерода.

Кроме того, заказ будет также включать систему модульного расширенного управления ABB Ability для HVDC (MACHTM), которая обеспечит контроль соединения между ветровыми электростанциями и береговой сетью переменного тока.