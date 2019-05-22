«Швабе» будет развивать системы ранней диагностики онкозаболеваний

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» займется развитием отечественных технологий для любого вида онкологического скрининга и ранней диагностики рака. Партнерами проекта выступят компании «Юсар+» и GE Healthcare.

Соглашение подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин, заместитель директора разработчика и интегратора информационных систем и оборудования в здравоохранении «Юсар+» Дмитрий Кусов и президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России и СНГ, производителя высокотехнологичного медицинского оборудования и решений для здравоохранения, Нина Канделаки.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 гг.» национального проекта «Здравоохранение», а также ряда других проектов Минздрава Россиии. Соглашение является продолжением работы в рамках меморандума с НМИЦ радиологии Минздрава России, заключенного в сентябре 2018 г.

Основная цель подписанного документа – расширение возможностей ранней диагностики для населения по всей стране. Как приоритетное направление сотрудничества партнеры определили совместную разработку комплексных региональных решений для организации скрининга заболеваний молочной железы. Дальнейшее расширение взаимодействия будет способствовать также развитию и продвижению совместных комплексных решений для регионов России в областях телерадиологии и прикладной медицинской аналитики.

«"Ростех" активно участвует в реализации нацпроекта "Здравоохранение", создавая лекарственные препараты, современную медицинскую технику и цифровые решения для отрасли. Сегодня на ЦИПР представлена многофункциональная высокоточная платформа для ранней диагностики и скрининга онкозаболеваний. Разработка уже успешно апробирована ведущими профильными специалистами Минздрава. Соглашение, которое мы подписали сегодня, будет способствовать развитию данных технологий и их внедрению в медицинскую практику», ‒ сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.