Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M

Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет обеспечить бесперебойное питание для различных нагрузок, обслуживать и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов для малых и средних предприятий различной структуры – от традиционных ИТ систем до промышленных предприятий.

Благодаря серьезному уменьшению занимаемой площади (около 0,3 кв.м для модели мощностью 100 кВт) и значительно улучшенным техническим параметрам по сравнению с ИБП Galaxy300, новая модель способна защищать различную нагрузку, чувствительную к проблемам в сети электропитания, обеспечивая эффективность до 99% в ECO режиме и до 95,5% в режиме двойного преобразования, утверждают в Schneider Electric. Стоимость ИБП включает в себя услуги пусконаладочных работ Schneider Electric.

«С выходом новой системы Easy UPS 3M Schneider Electric делает еще один шаг на пути к заказчикам и партнерам, предлагая решения с уникальным соотношением стоимости и характеристик, не доступным ранее в продуктовой линейке компании», ― сказал Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП» подразделения Secure Power компании Schneider Electric.

«Новый ИБП имеет единичный коэффициент мощности по выходу (кВА=кВт), позволяя использовать максимум активной мощности для подключения нагрузки. Благодаря внутренней модульной архитектуре имеется возможность как повышения общей отказоустойчивости ИБП (за счет сокращения времени восстановления), так и построения решений со встроенным резервированием N+1 при неполной нагрузке, экономя занимаемую площадь и снижая затраты. Для обеспечения гибкости при выборе батарей, а также обратной совместимости при использовании существующих батарейных массивов заказчика, например, при обновлении существующих решений, поддерживается от 32 до 50 батарей на шине постоянного тока. А благодаря двукратно большей мощности зарядного устройства по сравнению со среднеотраслевыми значениями, ИБП Easy UPS 3M отлично подходит для традиционно российских применений, где длительность автономной работы может достигать нескольких часов», – отметил Пономарев.

К дополнительным преимуществам Easy UPS 3M производитель относит: встроенные в ИБП переключатели по входу и выходу позволяют сэкономить на инсталляции внешних идентичных систем и кабельных работах, а фронтальный доступ к ним упрощает дальнейшую эксплуатацию в течение всего срока службы и требования к помещению; наличие покрытия на печатных платах и заменяемый пылевой фильтр обеспечивают работу в неподготовленных помещениях. Возможность работы при +40°С и перегрузочная способность до 150% в течение 1 минуты, которые присущи более дорогим моделям ИБП Schneider Electric, делают Easy UPS 3M надежным и универсальным решением для поддержки различных систем; ИБП может быть укомплектован опциональной картой сетевого управления, что позволит обеспечить не только традиционный функционал настройки ИБП через удобный веб-интерфейс, но и легкий мониторинг и контроль при подключении к облачным решениям EcoStruxure.