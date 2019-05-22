«Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представила решения для цифровизации энергосетевого комплекса России в рамках конференции ЦИПР-2019, которая проходит с 22 по 24 мая 2019 г. в Казани. Проекты уже реализуются в Центральном и Сибирском федеральном округах. Ожидаемая выручка в 2018-2021 гг. составляет 69 млрд руб.

На стенде холдинга демонстрируются интеллектуальные приборы учета электроэнергии для измерения, обработки, хранения, передачи и индикации данных о количественных и качественных параметрах потребляемой электроэнергии. На их основе «Росэлектроника» внедряет автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на территории Тверской, Воронежской, Брянской, Курской, Смоленской и Ярославской областей.

Также на ЦИПР-2019 «Росэлектроника» представляет программный комплекс КОТМИ-Росэл для построения автоматизированных систем управления производством, передачей и распределением электроэнергии. Решение позволяет в реальном времени получать с энергетических объектов телеметрию и информацию о состоянии оборудования, обрабатывая до 500 тыс измерений в секунду на одном сервере, а также транслировать полученные данные на видеостены в цифровых диспетчерских пунктах и центрах управления сетями. В настоящее время «Росэлектроника» уже внедряет автоматизированную систему оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления на основе комплекса КОТМИ-Росэл на энергообъектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Решение «Росэлектроники» применялось для управления всеми энергетическими объектами, снабжающими электроэнергией спортивные сооружения, гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в Красноярске.

«Ростех активно участвует в цифровизации отечественного электросетевого комплекса, а холдинг «Росэлектроника» является центром компетенции госкорпорации в области цифровых решений для электроэнергетики. Одним из основных направлений работы определено создание систем интеллектуального учета электроэнергии. Планируемый объем производства приборов учета на предприятиях госкорпорации составляет 1,6 млн. единиц в год», – отметили представители «Росэлектроники».