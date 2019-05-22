Райффайзенбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир» в качестве эквайера

Райффайзенбанк в качестве эквайера присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир», оператором которой выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Программа лояльности была запущена в федеральном масштабе осенью 2018 г. Сейчас в ней уже более 50 предложений, кэшбэк по которым начисляется на карты «Мир» уже на следующий день после покупки. Размер кэшбэка в рамках каждой акции устанавливается партнером самостоятельно и может составлять до 10% - 20% от суммы покупки.

Держатели банковских карт «Мир» могут получать кэшбэк, расплачиваясь картой у партнеров программы лояльности, в том числе совершая оплату в торговых сетях через POS-терминалы Райффайзенбанка.

Для того, чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. После этого держателю национальной платежной карты станут доступны все скидочные и бонусные акции. Для получения актуальных предложений необходимо после авторизации на сайте указать регион, в котором планируется совершить покупку по карте «Мир».

На май 2019 г. стать участником программы лояльности ПС «Мир» могут клиенты более 90 российских банков.