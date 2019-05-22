Mail.ru Group начала тестирование сервиса платной подписки на авторов Boosty.to

Команда проекта Donation Alerts, сервиса для стримеров в России и СНГ, принадлежащего Mail.ru Group, объявила о начале тестирования Boosty.to – нового российского сервиса, который позволяет художникам, музыкантам, писателям зарабатывать на своем творчестве с помощью платной подписки на контент.

Boosty расширяет круг пользователей сервиса Donation Alerts. Теперь деньги на свое творчество могут собирать не только стримеры, но и музыканты, дизайнеры, иллюстраторы, журналисты, подкастеры — все, кто публикует контент в интернете. Благодаря опции рекуррентных платежей поклонники могут автоматически ежемесячно переводить деньги любимому автору. Это позволяет прогнозировать доходы и выстраивать более плотное общение с подписчиками.

Уровни подписки, их наполнение и стоимость доступа определяет автор. Например, подписчикам можно предложить эксклюзивный контент, общение в секретной группе, ранний доступ к новым произведениям или видео о процессе создания работ.

«Запрос на подобный сервис в России назрел уже давно. Мы первыми на рынке предлагаем авторам контента простой и легальный способ получения регулярной поддержки от своих поклонников. Наш продукт Donation Alerts занимает лидирующее место среди сервисов по приему донатов в России. Я уверен, что Boosty также станет неотъемлемым инструментом для всех творческих людей. Благодаря регулярной поддержке поклонников авторы получат дополнительную свободу в творчестве и смогут реализовать свои самые смелые идеи. Приглашаю всех к тестированию Boosty, будем рады вашим предложениям», — сказал Роман Новиков, директор департамента adVentures Mail.ru Group.

Boosty поддерживает все популярные способы оплаты: от Visa и Mastercard до Paypal и перевода со счета мобильного.