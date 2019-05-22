Huawei представила в России новые версии «умных» часов Watch GT. Цены

Huawei представила в России новые версии «умных» часов Huawei Watch GT: Active Edition и Elegant Edition. Модели выполнены в современном лаконичном дизайне, способны работать без подзарядки до двух недель и предлагают актуальные функции для отслеживания физической активности.

Модель Active Edition получила циферблат размером 46 мм, как в предыдущих моделях серии. Huawei Watch GT Elegant Edition представлены в новом 42-миллиметровом дизайне с керамическим безелем. Новые часы оснащены цветными сенсорными AMOLED HD экранами с высокой четкостью. В модели Huawei Watch GT Active Edition установлен 1,39-дюймовый дисплей с разрешением 454x454 пикселей, а в Elegant Edition —1,2-дюймовый с разрешением 390x390 пикселей.

Модель Huawei Watch GT Elegant Edition представлена в белом и черном цвете. Новые цвета были созданы при помощи процесса керамического окрашивания. Циферблат белых часов был получен с помощью алмазной резки для создания 48 граней, которые затем полируются. При изменении угла падения света изменяется и спектр цветовых оттенков циферблата.

Модели Huawei Watch GT Active Edition and Elegant Edition поддерживают несколько вариантов оформления циферблата для различных сценариев использования.

Фторэластомерные ремешки для модели Active будут доступны в оранжевом и темно-зеленом цветах, а для модели Elegant — в черном и белом.

Благодаря использованию архитектуры с двойным чипсетом и «умным» энергосбережением Huawei Watch GT могут переключаться между производительным и энергоэффективным режимом в соответствии с индивидуальной активностью, что обеспечивает оптимальный расход заряда аккумулятора.

Версии Huawei Watch GT Active, Sport и Classic, по данным производителя, работают без подзарядки до двух недель при типичном сценарии использования. Он включает ежедневное использование с активной функцией мониторинга ритма сердца, активированной ночью функцией контроля сна, тренировками до 90 минут в неделю и включенными уведомлениями. Модель Elegant Edition способна работать на одном заряде в течение недели. При использовании в качестве обычных часов, без отслеживания физической активности, Huawei Watch GT работают в автономном режиме до 30 дней.

Huawei Watch GT распознают большое количество различных видов фитнес-активностей в помещениях и на улице. В новых моделях Huawei Watch GT Active Edition и Elegant Edition предусмотрен новый режим «Триатлон». В нем поддерживаются три типа занятий: плавание на открытой воде, велосипед и бег на открытом воздухе. «Умные» часы фиксируют все действия во время триатлона, включая смену видов спорта. Режим «Триатлон» после обновления доступен и в моделях Huawei Watch GT Classic и Sport Edition.

Новые версии «умных» часов Huawei Watch GT

Благодаря длительной автономной работе и функции мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 3.0, часы Huawei Watch GT поддерживают круглосуточный мониторинг сердечной активности в стадиях активной нагрузки и отдыха. В сочетании с PPG-датчиками и алгоритмами на базе искусственного интеллекта это решение позволяет «умным» часам отслеживать сердечный ритм в реальном времени с высокой точностью. В спортивном режиме Huawei Watch GT могут информировать пользователя о необходимости коррекции интенсивности тренировок для достижения желаемых показателей. В режиме отдыха часы автоматически отслеживают и записывают ритм сердца владельца.

Функция научного мониторинга сна TruSleep 2.0 позволяет оценивать качество сна пользователя, распознает типичные фазы сна и предлагает более 200 советов по улучшению сна. Для составления рекомендаций используются данные мониторинга сердечного ритма и дыхания во сне, а также анализ больших данных.

«Умные» часы Huawei Watch GT Active Edition и Elegant Edition появятся в продаже 31 мая 2019 г. по рекомендованным розничным ценам 13,49 тыс. и 12,99 тыс. руб. соответственно и будут доступны в официальном интернет-магазине и магазинах-партнерах компании. Предзаказ стартует с 24 мая.