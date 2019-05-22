«Элтекс» запустила производство высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов в Москве

Компания «Элтекс», разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования «Элтекс» запускает серийное производство новых высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов агрегации 10G.

Новые Ethernet-коммутаторы предназначены для объединения нескольких локальных компьютерных сетей в одну, а также для создания большой компьютерной сети, включающей несколько сотен пользователей. Эти устройства в своей работе используют крупные операторы связи, центры обработки данных и большие офисные центры. Российских аналогов у новинки нет.

Разработка полностью принадлежит компании «Элтекс» – головному предприятию резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» ООО «ЦРП Элтекс-МСК».

Пропускная способность новой линейки коммутаторов очень высока и достигает 640 Гбит/с. Коммутаторы имеют 16, 24 или 32 порта 10G соответственно. Неблокируемая матрица позволяет осуществлять корректную обработку информации при максимальных нагрузках. Схема вентиляции front-to-back обеспечивает эффективное охлаждение при использовании устройств в условиях современных дата-центров.

«Новая продукция компании позволит решить задачу импортозамещения. Коммутаторы будут на 20-30% дешевле импортных аналогов, при этом нисколько не уступая в качестве. Сопровождение этой разработки включает круглосуточную техническую поддержку на русском и английском языках. Резиденты столичной особой экономической зоны обеспечивают российских заказчиков высокотехнологичной продукцией в различных сферах промышленности. При этом разработки гарантируют абсолютную безопасность подключений и зачастую превосходят зарубежные аналоги по техническим показателям. “Элтекс” планирует возвести производственные мощности на площадке особой экономической зоны в Алабушево в 2020 г., где будут выпускаться все виды их продукции. Используя льготы, которые дает статус резидента ОЭЗ, предприятие обеспечит столицу более чем 400 рабочими местами, и планирует инвестировать в проект 1 млрд руб.», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.