«Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal
«Элтекс» сообщил о завершении интеграции новых Android-медиацентров серии NV-711 и NV-710 с платформой IPTVPortal.
На сегодняшний день операторам связи доступны приставки отечественного производителя, интегрированные с популярными сервисами Middleware и ОТТ.
Новые IPTV-приставки обладают широкой функциональностью и адаптированы под работу с ТВ-приложениями за счет обновления операционной системы Android до версии 7.1. Четырехъядерный медиапроцессор Amlogic позволяет воспроизводить широкий набор аудио- и видеоформатов.
Бюджетным вариантом приставки является модель NV-711 со следующими характеристиками: чипсет Amlogic 905X; ОС Android 7.1; 1 ГБ ОЗУ; 8 ГБ флеш-памяти; декодирование 4Kp60; 1 порт USB 2.0; поддержка H.265 L5.1; TR-069; опционально доступен Dual Band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac на приставке NV-711-Wac.
По спецзаказу доступны медиацентры премиум-класса NV-710 с 2 ГБ ОЗУ. Возможны опции: на приставках NV-710-Wac – Dual Band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; на модели NV-710-WB, помимо Wi-Fi, доступны Bluetooth 4 и Bluetooth-пульт дистанционного управления с голосовым управлением.
Дополнительные сервисы включают в себя систему автоконфигурации Eltex.ACS, кастомизацию, а также магазин приложений.