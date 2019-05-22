«Элар» поставил сканирующее оборудование учреждениям культуры Казахстана

Оборудование под маркой «Элар» было поставлено сразу в три основные библиотеки Актюбинской области Казахстана: высокопроизводительные сканеры «Эларскан» появились в Актюбинской областной универсальной научной библиотеке им. С. Баишева, Актюбинской областной юношеской библиотеке им. С. Жиенбаева и в Актюбинской областной детской библиотеке им. Н. Байганина. Об этом CNews сообщили в пресс-службе корпорации «Элар».

Благодаря сканерам «Эларскан» и переводу в электронный вид различных по тематике документов, библиотеки Актюбинской области получат новые технологические возможности для сохранения книжных изданий и дальнейшего формирования уникального электронного фонда, а также предоставления сервисов для самообразования и быстрого доступа к значимому массиву информации своим посетителям.

Сканирующее оборудование «Элар» также было поставлено в столичную централизованную библиотечную систему города Нур-Султан – учреждение пополнилось сразу двумя сканерами моделей «Эларскан» и «Элар планскан». Эта уникальная сеть учреждений насчитывает 23 библиотеки с более полумиллионным книжным фондом и более 60 тыс. пользователями.