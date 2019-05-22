Caviar превратила гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold в золотую книгу «Игра престолов»

Специалисты компании Caviar создали раскладывающийся смартфон-книгу, посвященный книге «Ветра зимы», недостающей части цикла романов Джорджа Мартина, лежащего в основе сериала «Игра Престолов». Корпус смартфона украшен объемными образами, легко узнаваемыми всеми, кто знаком с сериалом «Игра престолов» или серией произведений Мартина.

Объемный дизайн на фронтальной и тыльной стороне «гибкого» смартфона содержит геральдические изображения великих домов из Семи Королевств, а так же фигуры устрашающих драконов и дворцовые башни. На панно из черного композитного оникса на задней стороне выгравирована карта Вестероса. Экран на фронтальной стороне, буквально, находится в объятиях золотого барельефа, а тематические «обои» украшены названием книги.

Caviar приняла решение отправить первый экземпляр самому Джорджу Мартину, чтобы вдохновить его на скорейшее продолжение работы над циклом «Песнь льда и пламени».

Samsung Galaxy Fold в стилистике «Игры престолов»

Смартфон представлен лимитированной серией из семи экземпляров, по числу королевств Вестероса. Его стоимость – 499 тыс. руб.

В дополнение к смартфону-книге Caviar представила еще два классических дизайна Samsung Galaxy Fold из карбона и кожи. Их стоимость начинается от 349 тыс. руб.

Новинки доступны для предзаказа, старт продаж начнется с открытием официальных продаж Samsung Galaxy Fold.