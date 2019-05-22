«Барс груп» разрабатывает цифровой инструмент для контроля за исполнением национальных проектов

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, ведет разработку для Министерства финансов России и Аппарата Правительства России подсистемы управления национальными проектами, которая дополнит государственную информационную систему «Электронный бюджет».

Подсистема создается для планирования и контроля достижения целей и задач, озвученных в майских указах Президента России. О необходимости создания такой подсистемы обозначено в постановлении, которое было подписано Дмитрием Медведевым в октябре 2018 г.

Мониторинг достижения показателей нацпроектов будет вести учет рисков и позволит руководителям всех уровней принять своевременные меры по недопущению отклонений от плановых показателей. В рамках подсистемы будет организован единый подход к контролю за достижением результатов национальных проектов в рамках выделенных средств из бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных источников для их эффективного целевого использования.

В автоматизированной системе «Электронный бюджет», оператором которой является Министерство финансов России и частью которой является подсистема «Управление национальными проектами», в настоящее время зарегистрировано 120 тыс. пользователей федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Проект создается на технологической платформе собственной разработки BARSUP.Net с учетом требований по импортозамещению, обеспечению кроссплатформенности и максимальной скорости разработки функционал

«Наше участие в реализации такой ключевой государственной задачи, как повышение прозрачности и эффективности исполнения национальных проектов – большая ответственность как перед государством, так и перед гражданами. По своей сути это уникальный проект, новый этап цифровизации государственного управления», – отметил генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров.