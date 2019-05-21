«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»

«Яндекс» стал официальным поставщиком программного обеспечения (ПО) для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и «Автоваз». По условиям соглашения с компанией-закупщиком этих брендов, «Яндекс» будет устанавливать на автомобили мультимедийную систему «Яндекс.авто».

«Мы получим возможность встроить "Яндекс.авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и Lada в течение ближайших пяти лет. Мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе конвейера, так что владельцам новых авто не придется ни о чем беспокоиться. Они получат готовый набор сервисов "Яндекса" в новой машине из салона», — сказал Андрей Василевский, директор по развитию бизнеса «Яндекс.авто».

«Мы рады видеть "Яндекс" стратегическим партнером брендов Renault, Nissan и Lada в России. Миллионы россиян пользуются сервисами "Яндекса" и хотят видеть их в своих автомобилях. Именно поэтому мы впервые выбрали местного поставщика мультимедиа для производимых на локальном рынке автомобилей», — сказал директор по закупкам «Аллайанс перчесинг организэйшн рус» Сириль Дрюан-Шарно.

«Яндекс» уже сотрудничает со многими участниками автомобильного рынка и встраивает «Яндекс.авто» в новые автомобили, например, Toyota и Chery. В числе партнеров компании также KIA, Hyundai, Jaguar Land Rover и другие автопроизводители.

«Яндекс.авто» — это мультимедийная система для автомобилей с голосовым управлением и сервисами, которыми можно пользоваться в пути. Она подскажет, сколько ехать до нужной точки, поможет построить маршрут или узнать прогноз погоды. Бортовой компьютер «Яндекс.авто» можно купить отдельно и установить вместо штатной мультимедийной системы на некоторые модели Volkswagen, Skoda, Toyota и других машин.