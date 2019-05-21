В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена

TCL Communication объявила о старте продаж в России нового смартфона серии Alcatel 1 — Alcatel 1S. Устройство оснащено экраном Full View HD+ 18:9, двойной основной камерой с технологией искусственного интеллекта (ИИ) и восьмиядерным процессором. Цена аппарата – 6,99 тыс. руб.

Новый Alcatel 1S оснащен 5,5-дюймовым экраном Full View HD+ 18:9, который занимает 81% площади фронтальной панели смартфона. Экран высокого разрешения обеспечивает высокое качество изображения и комфорт при просмотре фото- и видеоконтента.

Двойная основная камера 13 Mп + 2 Mп позволяет изменять глубину резкости непосредственно во время съемки и делать портретные фотографии с эффектом боке. Технология искусственного интеллекта (ИИ) помогает делать снимки, анализируя объекты на основе 12 сценариев и автоматически подбирая наилучшие параметры для съемки.

Высокая производительность Alcatel 1S достигается благодаря комбинации восьмиядерного процессора и большого объема памяти (3 ГБ + 32 ГБ). Пользователи могут оценить все преимущества работы в режиме многозадачности, запускать ресурсоемкие приложения.

Новый смартфон Alcatel 1S

Актуальное соотношение сторон экрана 18:9 делает Alcatel 1S компактным и эргономичным. Устройство обладает современным лаконичным дизайном. Смартфон представлен в двух цветовых вариантах: синий металлик и черный металлик.

Alcatel 1S оснащен функцией распознавания лица, которая отвечает за быструю разблокировку смартфона. А наличие сканера отпечатков пальцев не только повышает безопасность личных данных пользователя, но и дает возможность делать быстрые селфи одним касанием.