Tele2 отменит плату за входящие звонки в Крыму

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил об отмене с 31 мая 2019 г. платы за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым. При нахождении на территории республики абоненты оператора смогут общаться на более выгодных условиях.

С 31 мая для абонентов Tele2, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 МБ интернет-трафика и одно SMS обойдутся клиенту в 3 руб.

По заявлению Tele2, Крым становится у абонентов оператора все более популярным направлением для поездок – по итогам лета 2018 г. количество клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. При этом голосовой трафик в этом регионе показал двукратный рост по итогам прошлого лета.

Также в путешествиях по республике абоненты Tele2 могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по выгодным ценам. Опция «Интернет на полуострове» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных на территории Севастополя и Крыма и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Абонентская плата составляет 300 руб. в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом в поездке, плата за услугу не взимается.