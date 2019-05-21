Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS

Компания Software AG анонсировала новый релиз собственной платформы ARIS (версия 10 SR8). Обновлению функционала подверглись сразу четыре ее компонента: Process Design & Methodology, Process Mining, Connect/Cloud и Aware.

Главное отличие нового релиза – полная переработка среды моделирования процессов: она стала максимально простой и «интеллектуальной». «Умная среда моделирования старается непрерывно, шаг за шагом, угадывать, каким будет следующее действие архитектора, и подстраивается под него. Благодаря этому архитектор может совершать все нужные ему действия в один клик и таким образом конструировать свою модель, не отвлекаясь на верстку», – отметил, старший менеджер по продуктовой линейке ARIS Том Талер (Tom Thaler). Разработчики выделили шесть ключевых особенностей умной среды моделирования.

Первая особенность – это интеллектуальное позиционирование объектов. Умная среда моделирования запоминает типичные параметры, которые архитектор задает строительным блокам моделируемого процесса, и при повторном создании объектов старается «угадать» нужный набор параметров. Поэтому добавлять новые объекты выше, ниже, слева или справа уже существующего объекта теперь можно в один клик. Для этого нужно навести курсор на маленький голубой «пузырек» с нужной стороны и щелкнуть в панели быстрого доступа по объекту. Он окажется там, где надо, на стандартном удалении от исходного, с правильным размером рамки и с правильными полями для текста.

Вторая ключевая особенность – это самообучающаяся панель быстрого доступа. Система запоминает объекты, которыми пользуются наиболее часто, и заполняет этими объектами панель быстрого доступа. Содержимое панели автоматически обновляется при каждой смене контекста.

Третья особенность – соединительные линии в один клик. Если зажать мышь на нужной стороне одного объекта и затем отпустить ее на нужной стороне другого, то система сама нарисует подходящую линию, идеально огибающую попутные объекты. Также можно одновременно создавать и новый объект, и новую соединительную линию. Для этого нужно зажать мышь на подходящем объекте панели быстрого доступа, переместить курсор в нужное место и отпустить.

Под четвертой особенностью подразумевается интеллектуальная вставка и удаление объектов. Чтобы вставить новый объект между двумя уже существующими и взаимосвязанными, достаточно поместить этот объект на соединительную линию. Система сама высвободит для него пространство, раздвинув соседние объекты, сама удалит старое соединение и создаст новые. При удалении объекта оборванные соединения удаляются и автоматически создается новое.

Пятой особенностью разработчики назвали упрощенное переключение символов. Для этого необходимо кликнуть на иконку с шестеренкой, расположенную в правом верхнем углу текущего объекта, и выбрать нужный символ.

К шестой особенности отнесена расширенная поддержка технологии Drag & Drop. Для того чтобы в рабочее пространство добавить новый объект, теперь нужно просто переместить его мышкой либо с боковой панели, либо из панели быстрого доступа. Умная среда моделирования сама позаботится о том, чтобы он расположился не нарушив структуры уже нарисованной модели.

К улучшениям ARIS Connect/Cloud относятся: мини-факт-листы (детальная информация об объекте непосредственно на диаграмме, с возможностью настройки через UI и XML),

автопрокрутка на диаграммах (при переходе к объекту, который находится с краю экрана, он автоматически центрируется), полноэкранная навигация (при детализации объекта теперь нет принудительного выхода из полноэкранного режима) и доступ к таблицам (раньше с таблицами можно было работать только через толстого клиента). Изменения в ARIS Process Mining включают возможность загрузки логов событий для восстанавливаемых PPM-процессов через веб-интерфейс без конфигурирования специально обученным человеком.