Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync

Nvidia официально подтвердила, что 27-дюймовые изогнутые игровые мониторы серии HC1 (27HC1R P) от Aopen совместимы с технологией G-sync (G-sync Compatible). Это означает, что мониторы прошли проверку качества и совместимости с игровой платформой Geforce и поддерживают технологию VRR (Variable Refresh Rate — переменная частота обновления).

Статус G-sync Compatible подтверждает, что монитор не мерцает, не мигает и работает без разрывов изображения и других помех во время игрового процесса с использованием VRR. Он также удостоверяет, что монитор обеспечивает работу в режиме VRR для игр с любой частотой кадров благодаря поддержке диапазона VRR не менее 2,4:1 (например, 60–144 Гц).

Изогнутые игровые мониторы серии HC1 с диагональю 27 дюймов компании Aopen обеспечивают высокое качество графики благодаря совместимости с G-sync и автоматической поддержке возможностей технологии VRR на видеокартах Nvidia серий Geforce GTX 10 и Geforce RTX 20. Помимо прочего, мониторы поддерживают высокую частоту обновления до 144 Гц и имеют время отклика 4 мс.

Радиус кривизны мониторов Aopen серии HC1 составляет 1800R. Таким образом, все углы экрана находятся на равном удалении от пользователя, что позволяет увеличить область зрительного восприятия периферийным зрением по сравнению с плоскими экранами того же размера. Монитор также обеспечивает четкость и яркость изображения благодаря ширококим углам обзора в 178 градусов. Модель с диагональю 27 дюймов (27HC1R P) поддерживает разрешение Full HD (1920 x 1080).

Изогнутый монитор Aopen серии HC1 с диагональю 27 дюймов и поддержкой технологии G-sync

Мониторы Aopen линейки HC1 эксклюзивно доступны в сетях «М.видео» и «Эльдорадо». Модель с диагональю 27 дюймов (27HC1R P) доступна по цене 21,99 тыс. руб. Гарантия на все мониторы Aopen составляет три года