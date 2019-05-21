МТС протестировала технологию блокчейн для роуминга интернета вещей

Компания МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщила о проведении тестирования блокчейн-решения, разработанного компаниями Syniverse и IBM. Технология ускоряет, облегчает и делает более прозрачными взаиморасчеты между операторами связи в рамках соглашений о роуминге при оказании IoT-услуг. Тесты проведены совместно с компанией Orange, одним из мировых телекоммуникационных операторов связи.

Решение на основе технологии распределенного реестра с открытым исходным кодом позволяет операторам связи в различных странах обеспечить безопасный обмен данными биллинга и одновременно контролировать записи о каждой транзакции, а также отслеживать корректность выставления и оплаты счетов для сервисов IoT в международном роуминге.

В ходе тестирования МТС напрямую заводила данные соглашений о роуминге в систему и проверяло ввод соответствующих данных партнером, компанией Orange. Решение формировало данные по объёмам и начислениям за расчётный период, к которым получали мгновенный доступ обе стороны взаиморасчетов.

Тесты проведены в рамках продвижения нового глобального отраслевого стандарта Unified Data Record (унифицированного учета данных), принятого международной ассоциацией операторов связи GSMA для обеспечения расчетов при использовании сервисов IoT в международном роуминге.

«В ходе тестирования мы убедились, что использование этого решения значительно ускоряет процесс решения споров и повышает прозрачность обработки платежей, что в конечном итоге способно снизить издержки операторов при осуществлении взаиморасчетов за услуги роуминга. С ростом количества IoT-устройств в роуминге технология блокчейн может оказаться реальной альтернативой существующей технологии клиринга», – отметила директор департамента роуминга и международного интерконнекта МТС Надежда Гольберг.