«МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений

Компания «Новые облачные технологии» обновила линейку программных продуктов «МойОфис». Версия 2019.01 содержит более 70 изменений, которые повышают скорость и удобство работы.

В новой версии появились возможности добавления и редактирования сносок. Они необходимы при оформлении регламентов, стандартов, спецификаций, технических инструкций и других материалов, в которых вводятся термины и понятия, используются аббревиатуры и ссылки на внешние источники. Функции для работы со сносками появились в текстовых редакторах «МойОфис» сразу на всех поддерживаемых устройствах и платформах.

Пользователи «МойОфис Таблица» теперь могут добавлять заметки к ячейке. Текст в заметках можно форматировать также, как и в ячейках, что улучшает их наглядность.

Новая версия продуктов «МойОфис» поддерживает протокол WebDAV, с помощью которого редакторы получают возможность работать с документами непосредственно в системах электронного документооборота или иных прикладных системах. Теперь организации могут значительно сэкономить время на обработку документов и оптимизировать свои бизнес-процессы при использовании таких систем.

В «МойОфис Таблица» реализован импорт и экспорт файлов в формате CSV, в котором часто происходит выгрузка данных из различных информационных систем.

В обновлении «МойОфис» появилась поддержка жестов для компьютеров с сенсорными дисплеями и ноутбуков-трансформеров. Просматривать и масштабировать документы на таких устройствах стало значительно проще.

Мобильные приложения «МойОфис» не только получили новые функции, но и поддерживают новые устройства и обновления операционных систем Android и Apple iOS. В мобильном приложении iOS обновлена функция рецензирования документов, а в Android теперь используется новый механизм для работы с буфером обмена.

Обновленные версии «МойОфис Стандартный» и «МойОфис Образование» уже доступны коммерческим и государственным заказчикам у партнеров компании. «МойОфис Профессиональный», «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и мобильные приложения будут обновлены до 31 мая 2019 г.

«Ряд важных изменений этого обновления – пожелания наших заказчиков. Благодаря гибкому подходу к разработке мы оперативно реагируем на обратную связь от пользователей и выпускаем востребованные функции. В частности, добавлена поддержка сносок, CSV-файлов и заметок в таблицах», – отметил директор по продукту «МойОфис» Евгений Фенюшин.