Merlion стал авторизованным дистрибьютором платформы Communigate Pro

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и Communigate Systems, группа ИТ-компаний, осуществляющих разработку программного обеспечения в области объединенных коммуникаций, подписали дистрибьюторское соглашение. Соглашение вступило в силу и теперь Merlion, получивший статус авторизованного дистрибьютора (Authorized Distributor), начинает осуществлять поставки платформы объединенных коммуникаций Communigate Pro своим партнерам на территории России.

Мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro – решение с 25-летней историей разработки, включающее в себя: электронную почту и обмен мгновенным сообщениями; управление календарями и планами; контроль исполнения задач; проведение аудиоконференций и видеовызовов; шифрование данных и хранение корпоративного контента; телефонные сервисы и контакт-центр.

Платформа объединенных коммуникаций Communigate Pro позволяет, во-первых, обеспечивать малый и средний бизнес всеми видами корпоративных коммуникаций, во-вторых, выстраивать распределенные системы для корпораций с помощью кластерных архитектур с высокой производительностью и отказоустойчивостью. В-третьих, как утверждают представители Merlion, использование платформы гарантирует всем пользователям самый высокий уровень безопасности.

По заявлению дистрибьютора, решение поддерживает все актуальные серверные операционные системы, включая российские. С 2016 г. платформа Communigate Pro включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также сертифицирована ФСТЭК России. В настоящее время общее число компаний-пользователей платформы Communigate Pro в мире, по данным Merlion, превышает 17 тыс.

Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion, отметил: «Communigate Pro – решение, зарекомендовавшее себя не только в России, но и в странах Европы, Америки и в Японии. В нашем партнерском канале оно будет пользоваться особенным спросом как со стороны системных интеграторов, осуществляющих сложные инфраструктурные проекты, так и со стороны партнеров второго уровня, осуществляющих поставку «коробочных решений» для малого и среднего бизнеса. В отношении системных интеграторов важно отметить, что компетенции специалистов дивизиона VAD по данному продукту позволяют оказать весь спектр дополнительных услуг для поддержки продаж».

«Merlion является крупнейшим и одним из старейших дистрибьюторов на ИТ-рынке. Компания обладает мощной партнерской базой и сильными компетенциями. Мы рады, что теперь в Merlion категория товаров «программное обеспечение» пополнилась решением Communigate Pro для еще более полного удовлетворения потребностей заказчиков из любого сегмента бизнеса (SMB, Enterprise & Major, Government, Education и др.), – сказал Владимир Бургов, коммерческий директор Communigate Systems. – Merlion способен предложить интеграторам полный комплекс аппаратного, программного обеспечения и сервисной поддержки, в том числе и в части реализации политики импортозамещения. Данный факт помогает дистрибьютору выдерживать высокую конкуренцию на рынке, а Communigate Systems рада предложить современное и популярное в мире решение из сегмента UC (Unified Communications)».

Стороны рассматривают возможность расширения дистрибьюторских прав и в сторону платформы Merlioncloud (дистрибуция облачных продуктов и сервисов с экспертной поддержкой), о чем будет сообщено дополнительно.