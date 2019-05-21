ИЦ «Телеком-сервис» модернизировал новый офис компании «Сбербанк Лизинг»

ИЦ «Телеком-сервис», российский сетевой интегратор, построил защищенную инженерную инфраструктуру и модернизировал центральный конференц-зал и переговорные комнаты в новом московском офисе компании «Сбербанк Лизинг».

Для реализации данных задач компания приняла решение о переносе офиса в бизнес-центр класса А (БЦ Poklonka Place) с созданием на его площадях современной и защищенной инженерной инфраструктуры. Также для успешного развития бизнеса Заказчику было необходимо модернизировать центральный конференц-зал и переговорные комнаты.

В рамках создания современного офиса для АО«Сбербанк Лизинг» ИЦ «Телеком-сервис» построил структурированные кабельные сети (СКС) и системы технической безопасности, включающие СКУД, автоматические пожарные системы (АПС) и комплексы видеонаблюдения.

Отдельное место в проекте заняла модернизация трансформируемого конференц-зала (так называемого зала «Трансформер») — центрального помещения, в котором Заказчик проводит значимые совещания, конференции, переговоры, семинары и тренинги для сотрудников. В рамках проекта ИЦ «Телеком-сервис» спроектировал, осуществил монтаж и обеспечил работу систем озвучивания, видеоотображения и управления зала.

В системах озвучивания и видеоотображения зала-«трансформера» используются решения компаний Shure и Ecler, а также видеостены на основе LED-панелей Samsung и Newline TruTouch.

Системы построены по зональному принципу и передают звук и видеоизображение как в каждом из разделенных помещений, так и при необходимости объединяются в единую мощную звуковую и видеосистемы одного большого зала. Система управления залом-«трансформером» консолидирует работу всех систем оборудования, обеспечивая работу зала в необходимом режиме.

Также в рамках проекта комплекс малых и средних переговорных офиса компании оборудован системами бронирования Evoko Liso. Система поддерживают различные способы авторизации (PIN код, NFC, RFID), а открытый API позволяет интегрировать Evoko Liso со сторонними системами.

«Весь проект — от проектирования и поставки до монтажа и пусконаладочных работ — специалисты ИЦ Телеком-Сервис выполнили «с нуля», при этом работы осуществлялись оперативно и на высоком профессиональном уровне. Не менее важно, что ИЦ Телеком-Сервис предложил нам индивидуальное решение, построенное с учетом наших требований и специфики залов. «Сбербанк Лизинг» получил современный, безопасный и высокотехнологичный офис», — отметили представители «Сбербанк Лизинг».